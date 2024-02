Più forti della pandemia: così i millennial si riprenderanno il futuro

La musica oggi si impara e si insegna (anche) a distanza: Milena Paris, 33 anni, Bergamo

La sua voce intensa non è stata spenta dalla pandemia. Certo, i mesi del Covid sono durissimi per chi, come lei, ha fatto della vocazione artistica un mestiere. ", non di più. Ho capito presto che l’unico modo per rimanere integri come esseri umani era focalizzarsi sul proprio scopo, cercare una motivazione maggiore"., è unatrapiantata a. La musica è la sua vita, da sempre: ". Prima cantavo per me, poi ho capito che alla mia passione dovevo dare una forma, una struttura più definita". Milena ha trasformato la passione in uno studio prima e in un lavoro poi da quando ha 13 anni. "Ero alle medie, e ho iniziato a prendere. Qualche tempo dopo mi sono affinata grazie alla guida della soprano, e infine sono approdata al conservatorio di Milano, dove ho studiato". Il mondo dell'arte è faticoso, ma a poco a poco iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni: negli anni ha prestato la voce per, collaborazioni in studio come. La musica è studio e fatica, e poi ambizione, forza, dedizione. Ma quando ci si mette di mezzo la pandemia anchesono costretti a interrompersi, e Milena ha iniziato a, per rispettare le regole. Anche dai grandi cambiamenti ha però saputo trarre qualcosa di buono: "Non poter suonare dal vivo mi ha portato a. Mi sento di dire che la pandemia mi ha tolto tanto, ci sta togliendo tanto, ma se si è capaci di guardare a ciò che può offrirci se ne può ricavare qualcosa. In primis il tempo: tempo da dedicare a un progetto che sia importante per noi, come nel mio caso la produzione di un EP che spero di pubblicare entro fine anno". E poi ha ricominciato a studiare: "Nonostante stia già, sto continuando a formarmi: sono all’ultimo anno di Biennio al. Provo un grande rispetto per l’arte in generale e. Le persone hanno bisogno di esprimersi e di parlare delle cose del mondo e hanno bisogno diche siano in grado di dipingere il momento storico e di portare valore attraverso la loro visione".Ha, lavora con la Commissione europea per une tra alcuni mesi pubblicherà un. Fiorentino doc,non si è dato per vinto, anche quando tutto sembrava perduto per colpa della: si è rimboccato le maniche e si è rimesso in gioco. Dopo la laurea in ingegneria energetica ale grazie a unalla, aveva iniziato a lavorare come tirocinante a, in Kenya, per ilin collaborazione con ilper l'. Dopo il periodo di stage è arrivata l'offerta di unche lo avrebbe accompagnato fino all'inizio di un incarico per un progetto della durata di tre anni. "Asubito dopo ila Nairobi,: con la pandemia tutte le posizioni internazionali sono state chiuse. Sono stati, di punto in bianco".. "Mi ci è voluto un po' per riprendermi però non potevo arrendermi. Non potevo buttare all'aria tutti gli anni di ricerca e, soprattutto, non potevo lasciare soli i rifugiati: ho visto come vivono. Mi sono rimesso in gioco e a settembre ho trovato un contratto con unper continuare il mio studio sule per completare la mia tesi sostenuta anche dall’". Duccio oggi sta portando avanti il lavoro con la Commissione europea e tra alcuni mesi pubblicherà, il primo di questo tipo. “Sono felice, spero con i miei studi di poter creare qualcosa di utile per tutte quelle persone che oggi vivono senza nemmeno la luce”."Mi sento di: i progetti che avevo prima hanno preso forme diverse, main attesa di un ritorno alla normalità", dice Elisa: unall'Università per Stranieri di Perugia in Sistemi di comunicazione per le relazioni internazionali. "Dopo la tesi ho seguito unlavorando come addetta alle prenotazioni per un tour operator a Terni. Il sogno? Aprire un giorno un'attività tutta mia di, che ha tante realtà interessanti ma poco conosciute e valorizzate rispetto, ad esempio, alla Toscana".. E allora Elisa, dopo un iniziale smarrimento, decide di ricominciare da un progetto tenuto nel cassetto da tempo:. Riprende a formarsi, iniziando da un corso della Camera di Commercio della Marche su. "Abbattersi non fa per me,siamo abituati alle difficoltà".

"No, il Covid non mi ha cambiato, anzi la mia voglia di ripartire è grande. Voglio imparare sempre di più e chissà, magari tra qualche anno aprire una mia attività". Martina Fè ha 27 anni, nel 2016 si laurea in Mediazione linguistica con una tesi sulla figura del mediatore in ambito calcistico, perché il suo cuore è giallorosso fin dalla nascita e la Roma il suo unico credo. "Grazie al lockdown, almeno, ho potuto coltivare l’amore per il calcio. Quattro giorni a settimana almeno le partite mi tenevano compagnia a casa" scherza.

Dopo la laurea triennale inizia a lavorare; una passione che ha sempre avuto è quella per il commercio: "Sono una persona empatica, mi piace instaurare un rapporto coi clienti. In quest’ultimo anno è quello che mi è più mancato, stare a distanza e avere la mascherina ha reso tutto più difficile". Nel 2018 entra nel team di un negozio di oggettistica a Montepulciano (Siena), con un contratto di apprendistato. Il passaggio al tempo determinato però, arriva in un momento a dir poco sfortunato: marzo 2020. "È stata la parte più tragica. Da marzo ero a casa, senza stipendio, senza lavoro. Non sapevo se quel contratto tanto sperato sarebbe arrivato finito il lockdown".

Ma a fine maggio arriva la tanto desiderata chiamata da parte del titolare: assunzione a tempo determinato alle stesse condizioni pattuite in precedenza. "Ho lavorato tutta l’estate, grazie ai tanti turisti che sono arrivati. La mia felicità più grande era tornare ad avere contatti con le persone. Cos’è cambiato? Prima odiavo lavorare nel weekend, negli scorsi mesi invece sarei stata in negozio giorno e notte".

A novembre però arriva la nuova chiusura. "Sono l’unica responsabile dell’ e-commerce del negozio: questo mi ha permesso di lavorare in smart working per il primo periodo: il digitale può dare un impulso fortissimo al commercio, anche in settori che tradizionalmente non sembravano tagliati per gli acquisti online. Ma la pandemia ha cambiato tutto. Il futuro? Benissimo il digitale, ma io aspetto con trepidazione di rientrare nel mio amato negozio fisicamente. Il Covid ci ha indebolito, senza dubbio. Ma rimango un’inguaribile ottimista. Ne usciremo sicuramente più forti".

è un cantautore nato a, un’isola bellissima e difficile da capire ma che riesce a portarsi dietro ovunque vada. Prima aper circa. Infine adove è arrivato pere dove attualmente cerca di continuare quello che aveva lasciato a metà, in una capitale che aveva abbandonato per tornare giù nella sua"Compongo fin dai tempi della scuola. Racconto tutto quello che mi sta intorno sia in dialetto siciliano che in italiano. Nei miei testi parlo di me, dei disagi di nascere in una, di, die di una generazione come la mia, costretta ad". Danilo a Roma, nel 2018, incideo e viaggia con la sua band in giro per tutta l’Italia, per circa un anno. Nel frattempo continua a fare lavori precari per mantenersi e per continuare i suoi studi. Nell’estate prima del Covid, trasferitosi quasi definitamente a, convinto ormai di rimanere nella sua terra di origine per varie vicissitudini personali e familiari,. Dalla terra dei venti ai grattacieli della city pieno di sogni e nuove prospettive. Invece c’è ancora da combattere: la, i, le restrizioni. "Appena arrivato a Milano. Mi serviva per mantenermi mentre continuavo a comporre, in attesa di ricominciare a suonare in giro e pubblicare nuove canzoni. Ma la pandemia ha interrotto tutto". Nemmeno due mesi di lavoro eA Danilo non rinnovano il contratto. ". Ho continuato a scrivere testi, a sistemare i miei vecchi brani e settembre inizierò un nuovo percorso. La musica purtroppo o per fortuna è l’unica cosa che mi salva dalla confusione di questo secolo banale e da periodo incerto".Unasostenuta in inglese,per perfezionare gli studi. E poi, in una società di consulenza a Milano. "Le cose non andarono come speravo: non mi rinnovarono il contratto, entrai in crisi e alla fine, a Venafro dove sono nato:". Racconta: "All'inizio, poi in poco tempo mi sono ritrovato a: dall'accoglienza all'organizzazione, è stato entusiasmante.". Ma la pandemia ha rimesso tutto in discussione. E Andrea, i suoi titoli, la sua laurea. "Adesso mi sto preparando per sostenere. Sto cercando di farmi trovare pronto per il futuro, per quando usciremo da questo periodo terribile: ritroverò una strada nuova.".

"Sono partita nonostante il Covid. Con un po' di incoscienza? Forse, ma nella mia scala di priorità non ho mai avuto dubbi su quello che volevo fare". Gli studi e la laurea per diventare infermiera, poi il master in infermieristica pediatrica all'ospedale Meyer. Quindi le esperienze in Africa ed India, prima del campo profughi di Moria, a Lesbo. Oggi Caterina Volpi, 26 anni, fiorentina, ha coronato il suo sogno: per conto di Emergency è impegnata nella fase finale di una missione a bordo della Open Arms, per salvare uomini, donne e bambini in fuga da situazioni devastanti.

"Il Covid sicuramente ha complicato tutto: l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale rende più difficile tutta la missione, sia a livello fisico, perché stiamo ore e ore senza poter andare in bagno né mangiare o bere, ma soprattutto a livello umano., i bambini ci guardano come fossimo alieni. Non poter mostrare il sorriso rende difficile mostrare l'umanità alla base del nostro operato. Purtroppo, il coronamento del sogno è coinciso proprio con l’esplosione della pandemia.Rimandare tutto ed aspettare momenti migliori? Che, peraltro, non si sa proprio quando potranno arrivare". Certo, non tutto è stato così scontato, almeno nella fase di partenza. "E’ evidente cheTutti quelli con cui parlavo avevano sempre la stessa domanda: ma siamo sicuri che questo sia il momento migliore per partire?L’opportunità di lavorare per Emergency si è concretizzata improvvisamente, per quanto fortemente voluta. Così come non mai sarei mai aspettata di essere chiamata per una missione così importante dopo appena pochi mesi dall’inizio del mio lavoro. Era il punto di arrivo, quello che avevo sempre voluto fare".