Un riconoscimento per chi, attraverso il suo lavoro, promuove i temi della disabilità, dell’inclusione sociale e dell’accessibilità. Si tratta del Premio Giornalistico “3 dicembre – Paolo Osiride Ferrero”, nato dall’iniziativa della CPD (Consulta per le persone in difficoltà), in collaborazione con il Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ dell’Università di Torino e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, della Città di Torino, della Regione Piemonte e la media partnership dell’agenzia Ansa.

Il premio

Oltre ai tre temi portanti, l’iniziativa si propone di raggiungere sei goal fondamentali (in due ambiti trasversali), contenuti all’interno dell’Agenda della Disabilità, il progetto ideato da CPD e Fondazione CRT: abitare sociale, sostenere le famiglie, vivere il territorio lavorare per crescere, imparare dentro e fuori la scuola, curare e curarsi. Il premio si rivolge a giornalisti o persone attive nel mondo della comunicazione, che si sono distinte nel la realizzazione di inchieste o nella redazione di articoli, testi, pubblicazioni, servizi o programmi, video, radio e web, dedicati a questi argomenti, realizzati tra il 1 gennaio 2022 e il 30 marzo 2023. È possibile concorrere per tre categorie: il ‘Premio 3 dicembre – Paolo Osiride Ferrero’, destinato al miglior articolo (cartaceo od online), servizio giornalistico, inchiesta di approfondimento, programma radiofonico, televisivo od online, reportage fotografico; la menzione speciale ‘Associazione Angelo Burzi’, alla miglior opera letteraria e di storytelling; la menzione speciale in partnership con AccessiWay (start up specializzata nell’abbattere le barriere digitali) al miglior contenuto web e social. La cerimonia di premiazione si terrà a Torino il 6 giugno 2023.

La giuria e il comitato scientifico

A giudicare i partecipanti (qui il regolamento e tutte le info necessarie) ci sarà una Giuria, presieduta dal direttore dell’Ansa Luigi Contu, con il coordinamento di Fabrizio Vespa, e composta da giornalisti locali e nazionali: Stefano Arduini, Andrea Di Consoli, Giuseppe Gandolfo, Carlo Giacobini, Alessandro Giuli, Paola Grauso, Alberto Manzo, Antonella Mariani, Maria Teresa Martinengo, Lorenzo Montanaro, Tiziana Platzer. Questa sarà affiancata da un Comitato Tecnico Scientifico, composto da: Caterina Bima, Francesca Bisacco, Marco Borgione, Andrea Catizone, Marcello De Angelis, Marco Ferrando, Giovanni Ferrero, Pierumberto Ferrero, Maurizio Montagnese, Filippo Vecchio e Giovanna Perino.

Chi era Osiride Ferrero

Osiride Ferrero, morto nel luglio del 2017, è stato per vent’anni segretario e presidente della Consulta per le persone in difficoltà, ed ha lungo coordinato la rete di associazioni torinesi impegnate ad aiutare le persone disabili. Da piccolo fu colpito dalla poliomielite, ma questo non gli impedì di sviluppare un talento unico e un’autentica passione per la musica, tanto da arrivare anche a vincere il concorso del coro della Rai come tenore. Un ruolo che mantenne fino agli inizi degli anni Novanta, quando invece decise di dedicarsi a migliorare concretamente la vita di chi ne aveva bisogno. Attivista per i diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, è stato promotore e protagonista di numerose battaglie, fra cui quella delle barriere architettoniche, che gli sono valse anche la nomina di Cavaliere della Repubblica Italiana.