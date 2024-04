Una crociera per soli nudisti: senza vestiti nè pregiudizi e tabù

Undici giorni senza vestiti, così come sono stati concepiti. È questa l'offerta della famosa compagnia di crociere norvegese, che destinerà la sua Norwegian Pearl - una delle ammiraglie della propria flotta di supernavi da crociera - alle centinaia di viaggiatori che avranno modo di vivere un'esperienza decisamente fuori dal comune.

Un viaggio a tappe in luoghi incantevoli, che toccherà mete come le Bahamas, San Juan in Porto Rico e Castries a Santa Lucia, durante il quale tremila novelli Adamo ed Eva riscriveranno la tradizione, rifiutando anche la foglia di fico.

Dunque, vietato portare vestiti firmati! Un mantra in netto contrasto con lo sfarzo che solitamente caratterizza le navi da crociera, vere e proprie cattedrali nel deserto che solcano gli oceani tra mille comodità e serate di gala. Durante questa esperienza, il lusso più grande sarà quello di poter trascorrere del tempo in pace con sé stessi, in un ambiente senza pregiudizi e profondamente libertario.

Un'occasione per conoscere meglio e apprezzare il proprio corpo, nel tentativo - come descritto dagli organizzatori - di poter finalmente scegliere “cosa NON vestire”. Un paradosso per la società attuale, se consideriamo tutti i vincoli religiosi, sociali e culturali che quotidianamente ci impongono cosa è appropriato o meno indossare.

Le linee guida

Come sosteneva Martin Luther King, la libertà di ognuno finisce dove inizia quella delle altre persone. Per questo, al fine di non urtare la sensibilità di nessuno, la compagnia di navigazione e gli organizzatori hanno diramato delle linee guida da seguire scrupolosamente.

Si potrà camminare nudi in ogni momento e in ogni luogo della nave, tranne che in alcuni luoghi e casi specifici, come nel caso di soste prolungate in porto e durante i pasti nelle sale da pranzo. Una serie di misure precauzionali necessarie per non intaccare la sensibilità di chi potrebbe trovarsi ai piedi della nave durante gli ormeggi. Inoltre, è assolutamente vietato scattare fotografie a bordo o durante le soste, a meno di uno specifico consenso.

Nudismo e società: verso l'abbandono dei vestiti?

Nonostante iniziative ed eventi - come il 2025 Big Nude Boat - e vere e proprie aree destinate alla pratica nudista sparse in tutto il mondo, questo fenomeno rimane spesso oscurato e trattato come un tabù da buona parte delle società europee contemporanee. Una pratica che, complice il progresso valoriale di molte delle sopracitate società, sta via via guadagnando sempre più spazio nella quotidianità, a partire dal ben più semplice topless in spiaggia.

La nudità, nel corso dell'esperienza umana, è un fenomeno che ha conosciuto alti e bassi. Se, inizialmente, i primi esseri umani si sono coperti per necessità, numerose forme di civiltà e di aggregazione hanno successivamente limitato l'uso del vestiario, desessualizzando il proprio corpo e trascorrendo specifici momenti o parti della propria quotidianità in totale o parziale nudità... Un fenomeno molto diffuso

Naturismo e crociere: cosa ne pensa l'ambiente?

Nel vecchio continente, ad oggi, più di 20 milioni di abitanti si dichiarano apertamente praticanti di nudismo e/o naturismo . Una differenza, quest'ultima, che nel caso specifico delle crociere ha sollevato non poche polemiche. Se il nudismo è entrato nel vocabolario comune come la pratica di non indossare vestiti non solo in privato, ma anche in luoghi comuni, il naturismo porta con sé un agglomerato valoriale ben più ampio.

Un insieme di concetti volti a rispettare la natura e l'ambiente, riducendo le pratiche di consumo e avvicinandovisi sempre più anche rimuovendo i vestiti. Pratiche ambientaliste spesso opposte a quelli che sono i consumi delle navi da crociera, ecosistemi terrestri particolarmente energivori ai quali vengono fatti solcare gli oceani di tutto il mondo.