Primark presenta la collezione di abbigliamento e intimo per le donne con tumore al seno

è il mese: strade, piazze, giardini, palazzi si tingono diper sensibilizzare i cittadini, donne e uomini, sulla, fortunatamente sempre più curabile. Tra le iniziative che 'celebrano' questo appuntamento spicca quest'anno il progetto di, la catena di negozi di abbigliamento e prodotti per la casa a basso costo. Il marchio ha presentato la sua prima, che quindi dovranno sottoporsi o si sono sottoposte all'intervento chirurgico. Abbigliamento per il tempo libero, indumenti da notte, biancheria intima e accessori per la persona: un set completo e accessibile a tutte, che sarà presente per tutto il mese di ottobre all'interno di numerosi store Primark contraddistinto dalle. "Il tumore al seno ha purtroppo toccato la vita di molte donne e, proprio per questo motivo,a sostegno del mese di sensibilizzazione su questa patologia. Inoltre,, faremo leva sui nostri punti vendita e canali online per diffondere maggiore consapevolezza sul tema", dichiara la Product director di PrimarkSulla pagina online dedicata , infatti, accanto alle immagine delle donne e dei prodotti, si legge: "Anche se non possiamo risolvere del tutto il problema, vogliamocolpite da cancro al seno, durante tutte le fasi del trattamento e della guarigione. In più, desideriamo promuovere, come l'autopalpazione della mammella. Siamo più forti tutte insieme, quindi unisciti a noi per supportare le persone che hanno sofferto di tumore al seno". "Questo è un aspetto che. La nuova biancheria intima è davvero un'idea fantastica: non solo è pratica e comoda, ma semplifica anche le cose al momento di vestirsi – ha commentato, una delle donne che ha prestato la propria immagine all'iniziativa –. Grazie all'attenzione per il design e il materiale, poi, la biancheria intima è anche piacevole esteticamente, oltre che per il corpo". Questa nuova collezione, infatti, nasce dalleoncologiche e dal personale medico, che si sono offerti di testare i prodotti in prima persona. E il risultato è visibile nei sorrisi e negli occhi delle modelle stesse.