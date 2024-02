Rider sfregiato, Verona gli conferisce la medaglia della città: "Esempio per tutti"

"Il segno che ho sul volto è un, è una brutta cicatrice che rimarrà. Ma spero che sia un segnale per le altre persone, perché non accadano più queste cose. Mi sto riprendendo, soprattutto moralmente, masenza ombra di dubbio". Di sicuro, studente-rider di 21 anni, di dubbi o esitazioni non ne ha avuti sabato sera, quando è stato aggredito a Verona con una coltellata che gli ha provocato una. A colpirlo un ragazzino di 16 anni, già denunciato in passato per episodi analoghi: Michele si era avvicinato a una ragazza che stava discutendo con l’aggressore per chiederle se stesse bene. Tanto è bastato per essere sfregiato: "Sono stati necessari moltissimi punti di sutura. Mi ha tagliato di netto anche un pezzo del naso e i medici dicono che la cicatrice rimarrà ma che la chirurgia, oggigiorno, può fare grandi cose. Lo spero tanto" ha detto il giovane. La giunta cittadina di, intanto ha deciso di conferirgli: "Un giovane veronese che è un- ha dichiarato il sindaco Federico Sboarina -. A nome della nostra comunità, ho consegnato la medaglia della città per il suo grande senso civico e altruismo, in difesa di una persona in difficoltà. Non ha esitato a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare aiuto a una ragazza minacciata da due uomini. Michele, tutta Verona ti dice". Così, da semplice studente che, per arrotondare, consegna pizze a domicilio, Michele si è ritrovato ad essere ben presto un eroe: "Mi stanno scrivendo in tantissimi, da tutta Italia. Non sto nemmeno riuscendo a leggere tutti i messaggi su Instagram. In molti mi raccontano di aver. Di essersi trovati in pericolo mentre cercavano di aiutare qualcuno". E aggiunge di, ma di aver fatto un gesto "in difesa di una persona che si trovava in difficoltà, che rifarei se tornassi indietro. A giorni di distanza ho ripensato molto a quanto accaduto. E quando ci ripenso. Se avessi avuto il casco, e lo stavo per indossare, avrebbe potuto puntarmi il coltello alla gola". La pizzeria per la quale Michele lavora ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma. Ad ora sono stati raccolti oltre: "Questi soldi serviranno per le cure e il riconoscimento di Michele dal Forno, il nostro rider sfregiato sabato sera coinvolto brutalmente in questa situazione" spiega Ronni Tarocco, il titolare.