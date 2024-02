Sabine, la mamma sexy vittima di 'hotphobia'

"Ogni donna dovrebbe prendersi cura di se stessa"

Hotphobia, la nuova frontiera di body shaming?

L'invidia è la religione dei mediocri. Così scriveva Carlos Ruiz Zafón nel suo romanzo Il gioco dell'angelo. A cadere nel mirino delle male lingue è, vittima di. Questo termine indica una tendenza alimentata dai social riferita a qualcuno che è ", perché indossa abiti che la fanno sentire sexy quando porta i suoi figli a scuola", racconta la giovane mamma londinese.Nonostante le occhiatacce ai cancelli della scuola a causa dei suoi outfit considerati dalle altre mamme, la mamma-modella non vuole cambiare solo per compiacere gli altri."‘Mi piace indossare pantaloncini corti, vestiti basso, o top minuscoli," ha spiegato al Sun. ". Non esco più molto, quindi accompagnare mio figlio a scuola è una ragione per vestirmi bene: perché non indossare un bel vestito?" si chiede. Confessa al tabloid britannico: "Le altre mamme non mi parlano quando sono carina, storcono solo il naso". Invece quando si veste più semplice, indossando magari i suoi pantaloni da jogging, tendono a parlarle.Riferendosi ad un'altra occasione, ha spiegato di aver partecipato a una festa di compleanno con suo figlio di sei anni, indossando un top e jeans attillati. Quando ha chiesto alla sua amica perché le altre mamme la stavano ignorando, lei le ha suggerito che "forse indossava gli abiti sbagliati".Si tratta delche nutre chiqualcuno per il suo. Ovviamente la terminologia nasce sui social, dove anche gli atteggiamenti di bullismo relativi all’estetica sono una costante.Dal body shaming corre poca distanza. In entrambi i casi, sui social anche una foto pubblicata che mette in evidenza un dettaglio fisico, un corpo considerato troppo perfetto oppure "difettoso" , piuttosto che un outfit considerato sbagliato, scatena il più delle volte una raffica di commenti negativi, colmi di intolleranza e invidia. Gli effetti per le vittime di bullismo legato all'aspetto fisico sono disastrosi per la psiche. La soluzione a tutto questo? Per Sabine è di "non cambiare pur di compiacere gli altri".