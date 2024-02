Salute mentale, il 76% degli italiani la considera al pari di quella fisica

Mente vs corpo

Il benessere fisico prevale sul benessere della mente

L'impatto dello stress sulla salute mentale

Anche in Italia si registrano percentuali piuttosto alte

Quante volte pensate alla vostra condizione psicologica? A come state non solo fisicamente ma anche in termini di benessere o malessere psichico. E in che modo? L'indagine annuale di Ipsos , condotta in occasione della, che ricorre oggi, esplora proprio i cambiamenti nell'approccio con cui le persone percepiscono la propria salute psicologica e i fattori che hanno un impatto su questa condizione.Quasi quattro persone su cinque (78%), a livello internazionale, considerano la salute mentale e fisica. Questo sentimento è più alto in America Latina, soprattutto in Argentina (88%), Colombia e Perù (87%).delle persone sostiene che hanno la medesima importanza, infatti, soltanto il 14% ritiene che la salute mentale abbia un’importanza maggiore rispetto a quella fisica e l’8% che, al contrario, quella fisica sia più importante di quella mentale.L'opinione pubblica italiana sostiene che il benessere psichico e fisico sono ugualmente importanti, ma il? Esplorando le percezioni degli italiani,: il 39% ritiene che siano trattate allo stesso modo, mentreLe medesime percezioni si estendono anche al resto dei Paesi esaminati nel sondaggio d’opinione Ipsos, infatti, a livello internazionale un terzo (34%) ritiene che siano tratte allo stesso modo. Questi dati indicano una discrepanza quando si tratta di come il pubblico percepisce la propria salute e di come viene trattata dal sistema sanitario del proprio Paese: a livello internazionale, soltanto il 7% degli intervistati afferma che la propria salute fisica sia più importante, ma il 39% pensa che sia trattata con maggiore importanza.A livello internazionale, il 58% dichiara di pensare spesso al proprio benessere mentale e il 71% al proprio benessere fisico. Anche in Italia si registra, anche se oltre la metà (51%) dichiara di pensare spesso al primo. Invece, sono i sudafricani e i brasiliani coloro che pensano maggiormente al proprio benessere psicologico (entrambi al 75%). La Corea del Sud è l'unico Paese in cui è più probabile che le persone dichiarino di non pensare molto al proprio benessere psichico, infatti, il 61% afferma di non farlo molto o mai., contro il 38% dei 50-74enni. Sebbene tutte le fasce d'età abbiano pensato di più al proprio benessere mentale dal 2021, negli ultimi 12 mesi si sono registrati pochi cambiamenti. I principali cambiamenti si sono verificati tra le generazioni più anziane: i 35-49enni e i 50-74enni hanno entrambi registrato un aumento di 6 punti percentuali nel periodo di due anni.Un altro dato emerso dall’Ipsos Global Health Service Monitor è(problema menzionato dal 30% del campione intervistato e in aumento di 5 punti rispetto al 2018). Questo dato è confermato anche dall’ultima indagine Ipsos -condotta in occasione del World Mental Health Day 2023- in quanto, a livello internazionale più di tre quinti (62%) dichiara di essersi sentitotanto da avere un impatto sulla propria vita quotidiana e poco più di un terzo (34%) afferma che è successo più volte. Allo stesso modo, negli ultimi 12 mesi,; il 39% dichiara di aver dovuto assentarsi dal lavoro a causa dello stress e il 18% afferma di averlo dovuto fare in più occasioni.In particolare, nell’ultimo anno: il 57% si è sentito stressato tanto da non riuscire a far fronte alla situazione e il 53% dichiara che lo stress ha avuto un impatto sulla propria vita quotidiana, il 44% afferma di essersi sentito depresso al punto di essere triste e il 31% di non essere andato al lavoro per un periodo di tempo per colpa dello stress. A livello internazionaletanto da avere la sensazione di non farcela, contro il 26% degli uomini. Le donne sono anche più propense a dire di essersi sentiteal punto di sentirsi tristi o senza speranza quasi ogni giorno per un paio di settimane o più (30% contro il 24% degli uomini). Al contrario, sentirsi stressati al punto da non andare al lavoro è un po' più equo tra le donne (20%) e gli uomini (17%).