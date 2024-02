Sama' Abdulhadi: chi è la dj e attivista palestinese star del Capodanno al Tenax di Firenze

La sua storia

sarà la star del Capodanno aldi Firenze. Dj palestinese, impavida attivista e femminista. Nel 2020 è stata arrestata illegalmente con l'accusa di "aver profanato" un luogo sacro con la sua musica. Accanto all'impegno sociale un talento enorme che l'ha portata ad esibirsi sui palcoscenici internazionali più famosi del mondo: Coachella, Glastonbury, Fusion, Circoloco, Lost Village, Primavera. Conosciamo meglio la 33enne che infuocherà la notte del 31 dicembre 2023 nel tempio della musica techno fiorentina.Sama' Abdulhad nasce ine fin da bambina si avvicina alla musica. Si trasferisce poi in Palestina dove entra in contatto con l'hip hop e il rap. Dopo gli studi atorna a casa con una nuova comprensione della musica elettronica, ha portato con sé il genereispirando moltissimi artisti locali, nonostante le restrizioni imposte come documentato nel cortometraggio. Dopo gli studi, torna adove nel 2018 suona alla Boiler Room. Quell'esibizione l'ha resa famosa tra i fan della techno internazionale. Il suodi 58 minuti ha superato i dieci milioni di visualizzazioni ad oggi. Impressionante per unache era praticamente sconosciuta al di fuori della regione.Ilera una finestra sulla rara atmosfera delle feste. La giovane commentava così: "e quindi si percepiscedavvero intensa da parte della folla. Adoro il modo in cui le feste e i festival possono disconnetterti dalla realtà. Possono creare questa bolla utopica e metterti in un mondo diverso". È stata in tournée in tutto il. Il suo b2b del 2019 con la libaneseall'IMS Dalt Vila di Ibiza è stato un enorme successo. A Londra, nel gennaio 2023 Abdulhadi ha registrato il tutto esaurito nei primi 4 venerdì della sua residenza alnightclub. A fine novembre 2023 è uscito, un mix album uscito sull'etichetta del celebre Fabric di Londra.Accanto all'indiscutibile talento musicale Sama' Abdulhadi è portavoce di in importanti. Nel 2020, durante il Covid, è stata incaricata da Beatport di dar vita ad uno streaming musicale mensile per promuovere il patrimonio culturale del suo Paese e i talenti locali emergenti. Mentre registrava in un bazar vicino a una moschea, il 27 dicembredalle autorità palestinesi e ha trascorso otto notti in carcere, con l'accusa dinonostante avesse un permesso del Ministero del Turismo. Due giorni dopo la detenzione, un giudice ha deciso di prolungare la pena di quindici giorni, ma la ragazza è rimasta in carcere solo per altri sei grazie a una petizione su Change.org che ha raccolto oltre 101.000 firme dalla comunità internazionale dei DJ.dei Pink Floyd e l'attivista politicaerano tra i firmatari. Attraverso, la sua iniziativa di raccolta fondi per il Libano colpito dalla crisi di liquidità, ha organizzato eventi a Londra, Parigi, Berlino e nella città stessa. Nell'aprile 2023 la 33enne ha lanciatouna piattaforma globale per artisti che possono condividere le loro storie e opere d'arte che ritraggono esperienze di emarginazione, sfollamento e oppressione. Con questo progetto si può dare voce ad individui e comunità spesso ignorati nelle narrazioni tradizionali.Nell'ottobre 2023, il dj set di Sama' Abdulhadi era uno dei più attesi al. La dj e producer palestinese ha deciso però all'ultimo di non partecipare scrivendo questo sul suo profilo Instagram: “Per rispetto delle migliaia di persone che sono state uccise nei recenti avvenimenti inho deciso di cancellare il mio show all’Electron Festival in Svizzera e al Robot Festival di Bologna. Sebbene il mio sia un popolo resiliente, non ho la forza di suonare in queste circostanze. Vi ringrazio per la comprensione”.Sarà quindila star dell'attesissima festa di Capodanno al. Nella notte più lunga dell'anno, 12 ore di musica no stop, che vedranno in console insieme alla 33enne il padrone di casa Alex Neri con Matthias Miki, Philipp & Cole, George, Black Angus, Basse Frequenze Sound System, Markiz, Kidz e Radiowav.