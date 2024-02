Sara Giannini, il talento della designer sostenibile: "Credo nell'etica della moda"

La designer sostenibile: "Credo nell'etica della moda"

Tessuti biodegradabili e pelli di scarto: la moda ecofriendly di Sara Giannini

Il nonno Giuseppe è un pittore famoso, il padre Matteo è docente di disegno grafico all'Accademia di Brera: Sara Giannini , originaria di Massarosa, in Versilia, residente a Viareggio, 22 anni, nata sotto la costellazione dei Gemelli, il segno zodiacale del sommo poeta, ha respirato fin da bambina l'atmosfera dellae delllacome fosse un segno del destino. E così il suo percorso nel Dna della famiglia ha avuto un esito sorprendente: dalla sfilata sulle passerelle dellaalla menzione nel docufilm del regista toscano".La giovane si è laureata con il massimo dei voti inall'Istituto Modartech di Pontedera. La sua collezione, i capi sono circa una ventina, è stata notata sulle passerelle milanesi e alcuni sono stati inseriti nella produzione cinematografica sull'. E così Sara Giannini, fresca di laurea, ha conseguito il titolo a gennaio, 110 e lode, è una, attenta all'ambiente e al Mady in Italy. "Credo nell'etica della moda. Ma nella moda sostenibile che tutela l'ambiente e che tutela l'equilibrio dell'ecosistema", racconta Sara Giannini. "Mio nonno e mio padre mi hanno strasmesso l'amore per l'arte fin da bambina. Nonostante questo i miei studi sono iniziati con un percorso scientifico. Dopo il liceo ho desiso di intraprendere una specializzazione che potesse dare voce alla mia creatività. La moda rappresenta per me la sintesi delle mie più grandi passioni: disegno e ricerca, ma è anche uno strumento per far emergere temi e messaggi di attualità come la tutela e il benessere dell'ambiente", dice Sarara Giannini.La sua collezione che in questo momento è ospite nella scuola di Pontedra è stata realizzata conda materiali da scarto. Lavorazioni a mano e tinture naturali. Particolare attenzione è stata data a accessori realizzati a mano conconciate al vegetale, lavorazioni all'uncinetto e filati ecofriendly. I principali materiali arrivano da Prato. E così le camicie in seta, i pantaloni, la collezione che si chiama Arya è apparsa nel docufilm del regista toscano Tommaso Santi che da Prato viaggia in tutto il mondo. "Un onore per me", racconta Sara Giannini che nel suo futuro vuole valorizzare il suo talento restando nel settore della moda e della moda che ha valori etici universali come la. I primi passi costellati da successo li ha già percorsi.