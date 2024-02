Scozia, pronta la grazia postuma per migliaia di streghe: "È stata un'ingiustizia"

Today I launched my consultation for a Proposed Witchcraft Convictions (Pardons) (Scotland) Bill. If passed, this Bill would grant a pardon to all those convicted under the Witchcraft Act 1563. You can share your views here: https://t.co/mq0JfE9m5u pic.twitter.com/eMqh89Biog — Natalie Don MSP (@NatalieDon_) June 23, 2022

Accusate e uccise perché donne: "Un'ingiustizia colossale"

Il caso della Scozia

Sono migliaia le persone condannate per aver praticato la, in una vera e propria caccia alle streghe che ha attraversato quasi due secoli. La maggior parte di coloro che sono state condannate a morte e giustiziate erano. Molte, prima del rogo – la pratica più usata e conosciuta – furono anche torturate. Ora una bozza di legge del Parlamento scozzese sta cercando di 'rimettere le cose al loro posto', ha dichiarato, la deputata che ha presentato la proposta. La norma potrebbe consentire la grazia postuma a migliaia di donne condannate centinaia di anni fa. La grazia garantirebbe loro di essere "", ha affermato giovedì Don in un video.Le richieste di perdono legale per le "streghe" o i "negromanti" hanno preso piede in Scozia, dove a marzo la più importante esponente politica del Paese, il Primo Ministro Nicola Sturgeon, ha presentato scuse formali a coloro che sono stati diffamati in base alla legge sulla stregoneria. L'atto, in vigore dal 1563 al 1736, rendeva la pratica punibile con la morte. "È stata, dettata almeno in parte dalla", aveva detto la Sturgeon in occasione della Giornata internazionale della donna. "Venivanoperché povere, diverse, vulnerabili o, in molti casi, solo perché erano donne ". In un episodio del 1679, ad esempio, sei persone, definite "streghe di Bo'ness", furono accusate di essersi incontrate con il diavolo. Secondo gli studiosi, furono strangolate e bruciate sul rogo. I documenti confermano circa 12.000 esecuzioni, la maggior parte delle quali avvenute tra il 1580 e il 1650, come ha scoperto uno storico in una cronologia sulla caccia alle streghe in Europa quando alcuni Paesi hanno concesso la grazia. Dopo più di tre secoli dai processi alle, nel Massachusetts, molte sono state ufficialmente scagionate negli Stati Uniti.In Scozia, almenosono state condannate e giustiziate con l'accusa di aver praticato la stregoneria tra il 1563 e il 1736, ha detto Don., un gruppo che si batte per le persone condannate in base alla legge del 1563, ha accolto con favore la proposta di grazia da parte del Parlamento: "Siamo fiduciosi che questo porterà un po' di giustizia postuma alle migliaia di persone che sono state giustiziate dallo Stato durante la caccia alle streghe", affermano in una dichiarazione pubblicata dai media britannici. Il gruppo e il legislatore hanno dichiarato che la legge, però, non si limiterà a rimediare al passato. "Questo sarà un segnale anche per gli altri Paesi del mondo, dove lesono un, perché tutto questo non è accettabile al giorno d'oggi", hanno dichiarato le Witches of Scotland.