Sempre più odio e violenza nel linguaggio web. Combattiamoli con l'educazione digitale a scuola

L’associazione no-profit Parole O_Stili è nata a Trieste nell’agosto 2016. Ha l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile. Promuove i valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non ostile”. Organizza iniziative di sensibilizzazione e formazione. Si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del fatto che “virtuale è reale”, e che l’ostilità in Rete ha conseguenze concrete, gravi e permanenti nella vita delle persone.

Parole O_Stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete, e per promuovere una consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali. Abbiamo incontrato la sua fondatrice presidente, Rosy Russo.

Come nasce l’idea di Parole_O_stili?

"Lavoro nel mondo della comunicazione da sempre, ho una piccola agenzia a Trieste e quattro anni e mezzo fa, con alcuni colleghi abbiamo cominciato a confrontarci sui primi fenomeni d’odio che circolavano sul web. Ho quindi deciso di mandare un messaggio ad una sessantina fra giornalisti, politici, comunicatori, influencer, che avevo conosciuto grazie al mio lavoro chiedendo loro se provavano lo stesso mio disagio nel notare come, in rete, si stesse diffondendo questa 'cultura dell’odio'. Tutti hanno risposto che avevano lo stesso problema e alla fine abbiamo deciso di realizzare vero e proprio manifesto. Lo abbiamo pubblicato sui social, chiedendo a tutti di contribuire e il 17 febbraio 2017 pubblicammo il 'manifesto della comunicazione non ostile'".

Gli effetti?

"Il tutto è poi diventato una vera e propria missione: creare consapevolezza nel vivere la rete. A me piace dire che internet è come una nuova stanza della nostra vita. C’è chi ci entra di più, chi di meno, chi l’ha già arredata, chi invece ha un grande casino dentro. Ma abbiamo tutti una stanza in più con cui dobbiamo fare i conti, ed è una stanza dove anche i più giovani possono esporsi uscendo in balcone o affacciandosi alla finestra. Ecco, facendolo si può però incontrare chi può offenderli, ferirli o anche far loro del male; e quando rientrano in questa stanza, noi dobbiamo esserci per poterli aiutare. Ma dobbiamo conoscere bene quella stanza, e tutti quello che ci può girare dentro, nel bene e nel male".

Dove e a chi portate questo manifesto?

"Siamo subito entrati nel mondo della scuola. Continuiamo a collaborare con il ministero della Pubblica istruzione, ma abbiamo anche incontrato insegnanti che, conosciuto il manifesto, hanno chiesto aiuto per farlo arrivare nelle classi, raccontarlo e spiegarlo ai ragazzi. Assieme a loro abbiamo quindi creato oltre 200 schede didattiche pensate per le scuole di ogni ordine e grado. Il nostro sogno, ne stiamo già parlando col ministero, è arrivare ad un’ora di 'educazione digitale' in tutte le scuole. Sarebbe un risultato fantastico e aiuterebbe i giovani a crescere con una consapevolezza diversa di quelli che sono i vantaggi e i rischi della rete".

Non vi siete però limitati solo alle scuole.

"Abbiamo diffuso il manifesto anche alla politica. Nel dicembre del 2017 sottoponemmo la declinazione del manifesto per il mondo politico, a una trentina tra spin doctor e comunicatori, affidando loro alcuni principi e chiedendo di aiutarci a declinarlo nel loro settore. Stessa operazione l’abbiamo fatta con le aziende, nazionali e multinazionali".