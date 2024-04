Era Seraphina Rose, oggi “Sono Fin”. Il figlio di Ben Afflek fa coming out come trans

Quindici anni, secondogenita della coppia di star di Hollywood, Ben Affleck e Jennifer Garner, fino a pochi giorni fa era nota come Seraphina Rose Elizabeth. Oggi è, anche agli occhi del mondo, Fin Affleck.

Il coming out come trans

Il giovane ha fatto coming out come transgender, annunciando il nuovo nome, quello d’elezione, quello scelto per assomigliare il più possibile alla sua identità di genere affermata, in occasione della cerimonia di commemorazione del nonno materno, il papà dell’attrice. Capelli tagliati cortissimi, un tailleur nero, Fin si è presentato non solo al resto della famiglia e dei conoscenti, ma agli occhi del mondo nella sua nuova e autentica veste: “Ciao, mi chiamo Fin Affleck”, ha detto prima di recitare un versetto della Bibbia ai presenti alla Christ Church United Methodist di Charleston, in West Virginia, sabato 6 aprile.

Ben Affleck and Jennifer Garner’s daughter comes out as TRANS during her grandfathers funeral. Seraphina Rose, 15, announced her new boys name ‘Fin’ whilst appearing with her head shaved at a memorial service for her grandfather over the weekend She told the memorial service,… pic.twitter.com/GGf5DNBSIX — Oli London (@OliLondonTV) April 9, 2024

Il taglio a spazzola immortalato in alcuni scatti di febbraio scorso dai paparazzi, aveva già fatto sospettare un cambiamento importamte nella vita del giovane, che ancora era però conosciuto con la sua identità femminile. Ma fino al funerale del nonno, William Jack Garner, morto a 85 anni, quelle erano solo supposizioni: la cerimonia funebre invece, trasmessa in diretta streaming su Facebook, è stata l’occasione per presentarsi ufficialmente come ragazzo.

La famiglia Affleck-Garner

La relazione tra Jennifer Garner e Ben Affleck, iniziata nel 2004 quando quest’ultimo ha lasciato Jennifer Lopez, è stata coronata dal matrimonio nel 2005 e soprattutto dalla nascita dei tre figli: Violet Anne, nata il 1º dicembre 2005, quella che era Seraphina Rose Elizabeth, nel 2009 e rinata nel 2024 come Fin, e il più piccolo, il 12enne Samuel.

La coppia annuncia il divorzio il 30 giugno 2015, dopo dieci anni di matrimonio, ma per il bene dei figli i due continuano a vivere insieme nella loro casa di Los Angeles fino al 2018.

Jennifer Garner con la piccola Seraphina Rose

Ora il divo di “Batman”, “Pearl Harbor” e “Argo” ha nuovamente una relazione con Jennifer Lopez: dopo che la scintilla del loro amore si è riaccesa nel 2021, i due sono convolati a nozze lo scorso anno a luglio.

I precedenti figli/figlie transgender

Ma Fin Affleck non è il primo figlio d’arte a fare coming out come persona transgender. Non è la prima volta che un personaggio famoso, del mondo del cinema in particolare, si trova ad affrontare un cambio di genere del proprio figlio o della figlia. In passato anche la figlia di Jennifer Lopez, attuale moglie dell’attore, ha rivelato di voler essere etichettata con il pronome neutro “loro”. C’era stata anche Shiloh Jolie Pitt, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, che aveva compiuto un percorso simile a quello di Fin, e aveva quindi chiesto pubblicamente “Chiamatemi John”, rivendicando la libertà di mostrare chi si vuole essere. E ancor prima la figlia di Jamie Lee Curtis, che invece ha fatto il percorso di affermazione di genere contrario, lasciando per sempre l’identità maschile di Thomas per quella femminile di Ruby.