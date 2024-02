Silent walk: la nuova moda dei social e suoi benefici

Camminare. Da soli. In silenzio, facendosi ‘attraversare’ facendosi ‘attraversare’ dai suoni e dagli stimoli che ci rimanda l’ambiente circostante. Questo è il silent walk. Cosa c’è di più naturale? Nulla! Eppure, se ci pensate, la domanda esatta dovrebbe essere “cosa c’è di più insolito oggi’?

Quella che una volta infatti era un’esperienza quotidiana di tutti, oggi è una ‘star’ da social, con milioni di like e altrettanti fan. Insomma, grazie alla rete e a Tik Tok in particolare, camminare in silenzio da soli è diventato il trend topic del momento.

Silent walk, la nuova moda sui social

E così l’hashtag #silentwalking sta spopolando, con innumerevoli video in cui gli utenti raccontano dei benefici che hanno sperimentato dopo che hanno introdotto la camminata silenziosa nella propria vita.

Una specie di contraddizione in termini se vogliamo, che fa parte di quella incredibile babilonia che oggi sono diventate le nostre vite di schiavi della socialità virtuale.

Connessi sì, ma con la natura

La tecnologia ci permette infatti di essere connessi in ogni momento e di essere intrattenuti prima ancora che sorga la sensazione di noia. Ma allo stesso tempo ti fa perdere il contatto con noi stessi e con il mondo circostante, con la ‘natura’.

Non a caso il primo istinto che abbiamo tutti noi ‘contemporanei’ in qualsiasi posto nuovo ci troviamo non è quello di goderne a pieni polmoni, ma di scattare una smart foto da condividere con amici e non solo sui nostri profili. Affidando alla virtualità il compito di trasmettere la realtà.

Il contatto con la natura come anti stress

Oltre a riconnetterci con il mondo esterno, il silent walking ci permette poi di tornare in contatto anche con la nostra interiorità, con i nostri pensieri più intimi e con le nostre preoccupazioni. E in qualche modo rappresenta una sorta di meditazione in movimento. Coinvolgendo mente e spirito.

Ma come fare? Se non si è abituati al silenzio e alla noia, intraprendere un percorso di silent walking può apparire un’impresa impossibile. Il segreto sta nel procedere per gradi.

Si comincia con brevi passeggiate, di cinque o dieci minuti, da fare ogni giorno, aumentando poi gradualmente il tempo della nostra camminata in silenzio. E poi, naturalmente, si porta in video, ma solo per incoraggiare altri a farlo!

