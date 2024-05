“Ci sposeremo nello spazio”: il sì fra le stelle di Alessandro Monterosso e Alec Sander

"Le coppie come noi non sono sempre ben viste in Italia. Se quindi è così difficile sposarsi sulla Terra, allora andiamo nello spazio”. Sì, avete capito proprio bene. Con queste parole Alessandro Monterosso e Alec Sander hanno affidato al Corriere l’annuncio di un evento importante per loro, unico nel suo genere, che per questo farà sicuramente parlare: il loro matrimonio nello spazio. La prima unione Lgbtqia+ tra le stelle.

Nel 2025 Alessandro Monterosso, 33enne imprenditore e startupper, e Alec Sander, giovane artista della nuova scena musicale italiana, diranno il fatidico sì a oltre 30mila metri di altitudine, guardando la Terra dall’alto. Un evento reso possibile dalla tecnologia di Space Perspective, con una navicella spaziale a zero emissioni di carbonio, una sorta di pallone gigante al quale è collegata un’astronave pressurizzata, che solleverà e porterà gli esploratori in un indimenticabile viaggio di sei ore.

La coppia è tra i pochi fortunati ad essersi assicurata uno dei primi 50 voli che opereranno al largo della Space Coast in Florida, previsti nel 2025. Il matrimonio di Alessandro e Alec, vuole lanciare anche un messaggio politico di amore libero. “Non vogliamo però che venga strumentalizzato – dicono i due sempre al Corriere – Il messaggio è rivolto alle persone, perché ancora oggi per strada ci sentiamo gli occhi addosso se ci teniamo per mano”. E di occhi, stavolta, ne attireranno sicuramente di più data la straordinarietà dell’evento.

“Lo spazio è un sogno che avevo fin da bambino. Ogni stella nel cielo ci ricorda che l'amore, nel suo splendore, non conosce confini. - racconta Monterosso - È con questo spirito di infinita possibilità che io e Alec ci apprestiamo a unire le nostre vite, non solo per celebrare il nostro amore, ma per elevarlo a simbolo universale di inclusione e speranza. È più di un matrimonio; è un viaggio verso l'ignoto, dove l'amore si fa pioniere, trascendendo ogni barriera terrena e spirituale, per dimostrare che insieme possiamo superare qualsiasi sfida”.

Lo Space Balloon della Space Perspective, un pallone gigante che solleva un'astronave pressurizzata

Monterosso, calabrese, ha lavorato come infermiere prima di brevettare un’app acquistata da una grossa azienda farmaceutica. Nel 2020 è stato inserito nella prestigiosa classifica Forbes 30 Under 30 Italia, nella categoria Healthcare. Ha raccontato al Corriere le iniziali difficoltà vissute nell’accettarsi, che inevitabilmente hanno influenzato negativamente il rapporto con il futuro marito. I due si sono conosciuti a Padova, città di Alec Sander, all’anagrafe Alessandro Scarnera, 25 anni, artista emergente.

“Tutto il nostro team si è innamorato della storia di Alessandro e Alec - gli fa eco Jane Poynter, fondatrice e co-CEO di Space Perspective - Gli interni della nostra capsula sono completamente personalizzabili, non c'è davvero fine alle possibilità quando si tratta di occasioni speciali nello spazio: la nostra cabina ospiterà questo matrimonio davvero speciale, ma in futuro potrà essere trasformata in uno studio di registrazione, una tela per artisti, un forum per i leader mondiali o per filosofi; il tutto vivendo l’esperienza più incredibile di sempre, vedendo la nostra Terra dallo spazio”.