“The Coloring Drag“: a Firenze nasce la prima guida al mondo Lgbtqia+ tutta da colorare

"Ilnon è concentrare tutta l’energia nel combattere il vecchio, ma nel". Lo sosteneva Socrate nel IV secolo a.C che imparare non voleva dire accumulare conoscenza, ma al contrario significava metterla in discussione, rifletterci e, se necessario, modificarla. Il suo insegnamento avveniva attraverso la cosiddetta, un metodo basato sulla sollecitazione del soggetto pensante atto alla ricerca non di verità assolute, ma allaInsomma, una potente esortazione ad abbracciare il cambiamento. Ed è proprio secondo questo principio che a Firenze nasce l’idea di Valerio e Mattia di creare(e non) che serva daall’interno del mondo. "E se creassimo dei disegni da colorare per intrattenere nostra nipote durante questo periodo di lockdown? Grande idea, sì. Ma no, le principesse no. Mi rifiuto. Al massimo ci mettiamo le Regine". È proprio così che, durante lo scorso periodo di loockdown, ha preso vita il progettograzie all’idea dell’illustratore queere all’artista e attivista, i quali hanno realizzato il primo pdf da colorare per tutte le età, costituito interamente dae scaricabile gratuitamente online. Il book ha riscosso un successo tale che, con più di 3mila download gratuiti, ha dato lo slancio al progetto e a nuove collaborazioni. Squadra che vince, non si cambia. E quindi, forti del trionfo del primo volume, è recentemente venuto al mondo ildi The Coloring Drag, con le nuove partecipazioni della Drag Queen, madrina del book,, autrice dei testi e l’associazioneIl nuovo volume offre una vera e propria narrazione del mondo LGBTGIA+ e dei temi a ciò correlati: le illustrazioni, raffiguranti 12 Drag, Queen e King italian* impegnat* sul tema della diversità, sono accompagnate da testi che hanno lo scopo dinel mondo più semplice possibile, in modo da essere letto sia dagli adulti, sia ai bambini come un racconto divertente e leggero. Dal primo ottobre è inoltre attivo un crowdfunding con l’obiettivo di sostenere i costi di produzione e donare il book ad associazioni locali, agli enti e alle scuole che potranno poi utilizzarlo all’interno di progetti educativi. Gli/Le student* LGBTQIA+ rappresentano il, vale a dire circa due student* per ogni classe e, nella maggior parte dei casi, scoprono il loro orientamento sessuale proprio nel periodo dell’adolescenza. La domanda sorge quindi spontanea: perché non? Se, per quanto riguarda la scuola, il percorso risulta essere ancora lungo e tortuoso, quello che possiamo fare è rimboccarci le maniche e sopperire a questi limiti tra le mura di casa. In che modo? Attraverso strumenti come il book di The Coloring Drag e facendo conoscere ai bambin* il colorato mondo LGBTQIA+ e le sue varietà.