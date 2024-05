TikTok, bloccati 3mila profili che diffondevano fake news. Più regole per i contenuti politici

I social come strumento di campagna elettorale non sono una novità, così come non è una novità che le piattaforme siano terreno fertile per la disinformazione. Se poi le due cose si incontrano, a maggior ragione in periodo di elezioni, diventano un’arma da non sottovalutare.

Ecco perché in vista delle elezioni europee di giugno e degli altri appuntamenti elettorali a livello globale, TikTok ha intensificato i suoi sforzi di “pulizia” social. La piattaforma ha annunciato un nuovo rapporto di trasparenza in cui spiega di aver bloccato, in tutto il 2024, oltre 3 mila profili che diffondevano bufale legate alla politica, appartenenti a 15 operazioni di “manipolazione occulta”.

La maggior parte di queste reti cercava di influenzare il dibattito politico nel proprio pubblico di riferimento, anche in relazione alle elezioni. Tra queste, una rete che si rivolgeva agli elettori indonesiani in vista delle elezioni presidenziali del Paese, tenutesi all'inizio di quest'anno, e un'altra al Regno Unito, con il fine di amplificare in maniera artificiosa alcune narrazioni sul dibattito politico interno.

Con l’obiettivo garantire il più possibile che i contenuti visualizzati e gli account seguiti dagli utenti siano autentici, la piattaforma (in mano soprattutto ai giovani) si dice attenta a cercare e rimuovere gli account che violano le regole sui comportamenti ingannevoli.

Le restrizioni

TikTok ha introdotto inoltre nuove misure per i media affiliati ad uno Stato, etichettando i loro profili e contenuti per maggiore trasparenza. Gli account identificati non saranno suggeriti nel feed “Per Te” e nel corso delle prossime settimane non potranno pubblicare annunci fuori dal loro Paese d'origine. Queste regole mirano a prevenire la disinformazione e a promuovere contenuti autentici sulla piattaforma. Per aiutare le persone a distinguere con facilità fatti reali dai fittizi, TikTok ha creato un “Centro Elettorale” in-app in lingua locale per ciascuno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, un luogo dove trovare informazioni affidabili e autorevoli.