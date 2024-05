Su TikTok le donne scelgono l’orso e non l’uomo. E non è una bella notizia

“Sei da sola in un bosco: preferiresti incontrare un uomo o un orso?”.

È questa la domanda del nuovo trend di TikTok, in inglese Man vs. bear, che è diventato immediatamente virale con oltre 2,2 milioni di like, migliaia di visualizzazioni ogni giorno e quasi 70mila commenti.

La domanda da cui parte tutto, viene posta dai creator della pagina Screenshot a una serie di ragazze le cui risposte sono filmate e pubblicate sulla piattaforma accompagnate proprio dall’hastag #manvsbear. Ed ecco la cosa bella (o meglio, la notizia, che proprio bella non è, anzi): la maggioranza delle donne non ha dubbi se chiedete loro se, da sole in un bosco, preferirebbero trovarsi di fronte un uomo o un orso. Scelgono quasi senza esitare l’orso. Preferiscono un animale considerato feroce all’essere umano maschile. Ma perché?

Le risposte e le motivazioni

La cosa interessante sono, in effetti, le spiegazioni che danno le intervistate nelle risposte video e nei commenti, da cui emerge uno spunto significativo anche di analisi sociale su quali siano le paure delle donne di oggi. In primis quella dell’uomo, il che può apparire assurdo ma a pensarci bene non lo è così tanto.

“Man was scary” spiega la prima, ovvero “l’uomo fa paura”. E ancora “Ho sentito che gli orsi non ti attaccano, se non li provochi, quindi forse scelgo l’orso”, dice un altra. “Conosco le intenzioni di un orso, quelle di un uomo no” oppure “La cosa peggiore che possa fare un orso è ucciderti, l’uomo può violentarti o torturarti se trovi quello psicopatico. Gli orsi non hanno interesse verso l’uomo”. Affermazioni che fanno venire i brividi nella loro cruda verità, nella dura realtà che portano alla luce, che mettono letteralmente sotto gli occhi di tutti.

Le donne hanno paura dell’uomo

Il pensiero di fondo che lega tutte le risposte delle ragazze e donne che hanno scelto l’orso è la paura dell’uomo, di quello che può fare loro anche senza che queste facciano nulla, rispondendo a un istinto non animale (perché appunto non è lui l’orso, la bestia) ma violento, di sopraffazione, di possesso, di desiderio della ‘preda’. L’orso, invece, potrebbe rispondere agli attacchi, alla fame magari, altrimenti potrebbe non curarsi della figura che si trova davanti. E alla fine diciamolo: quello è un animale, se anche attaccasse come potremmo biasimarlo, essendo la sua natura?

Il fatto che invece la donna abbia terrore di veder apparire un uomo mentre si trova da sola, in un luogo a sua volta isolato dal resto delle persone… Quello sì che deve far pensare, che deve mettere in allarme su quali siano i veri rapporti tra i due sessi nella società odierna.

“Nessuno mi chiederà se ho attirato l’orso”, spiega una ragazza nei commenti, seguita da un’altra che spiega: “Preferisco l’orso perché se questo mi attacca e riesco comunque a uscire dal bosco, tutti mi crederanno. Ma se un uomo mi attacca e sopravvivo, passerò tutta la vita cercando di convincere la gente a credermi”.

Alcuni utenti maschi, purtroppo, hanno ironizzato su queste risposte, scrivendo che le ragazze che scelgono l’orso “pensano che si tratti di Paddington” o che “evidentemente non hanno visto abbastanza documentari sugli orsi”, non riuscendo a cogliere quale sia il reale problema di fondo legato a quello che dovrebbe essere un semplice trend divertente su TikTok ma, come spesso accade, è molto di più.