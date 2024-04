A Torino vietato fumare all’aperto vicino alle persone

La città di Torino ha introdotto il divieto di fumare all'aperto a una distanza inferiore ai 5 metri da altre persone. "E’ una norma di buon senso e rispetto degli altri – ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - Si tratta di rispettare coloro che non fumano ed è un modo anche per promuovere un cultura del rispetto reciproco".

La norma è già in vigore in altre città nel mondo: Parigi e Barcellona sono già città “smoke free”, New York ha imposto il divieto di fumo all’aperto nel 2011 e nel 2019 è scattato in Svezia con l'obiettivo di diventare smoke free nel 2025, cosa che può vantare dal 2016 Melbourne, prima città al mondo ad esserlo diventata.

A proporre il provvedimento di Torino è stato il consigliere dei Radicali Silvio Viale. All'aperto si potrà continuare a fumare, ma allontanandosi almeno a 5 metri dalle altre persone, salvo esplicito consenso. "Torino non è la prima città ad aver preso un'iniziativa di questo tipo e credo che altre lo faranno - osserva Lo Russo -. Certo - aggiunge - qualunque regolamento prevede una sanzione, ma io auspico che tenda a prevalere il ragionevole buon senso e il rispetto altrui. Sono regole di buon senso che valgono molto di più di regolamenti e sanzioni".