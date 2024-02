"Tutti dovrebbero avere una bambola che gli assomigli": con "A Doll Like Me " si può

Spesso l'apparenza, il 'come' si viene rappresentati, conta più di quello che si è. Ce lo hanno insegnato prima il mondo dello spettacolo e quello della moda, oggi soprattutto i social. Ma a fare le spese di questa 'cultura dell'apparenza', se si può definire così, sonoche, esteticamente e appunto,. La geniale trovata di un'ex assistente sociale vuole intervenire proprio per scongiurare che, sin da piccoli,dal mondo che li circonda.I loro, lenelle foto che la donna posta sul suo profilo Facebook e sulla pagina dedicata al progetto, sono la prova che anche un piccolo gesto può cambiare il futuro., 45 anni, ha infatti aperto la sua piccola impresain Wisconsin, con una missione ben precisa in mente:, con disabilità e/o malattie rare. È stata lache l'ha spinta ad iniziare a crearne di nuove, diverse da qualsiasi altra, facendo sentire i bambini necessari e inclusi. E così, sei anni fa, dopo aver lavorato per anni come assistente sociale nel reparto di oncologia pediatrica, Amy ha iniziato a mettere in pratica il suo credo personale: "".Sul suo account personale di Facebook racconta: "Anche quando ero un'assistente sociale, pensavo fosse importante avere bambole a disposizione dei bambini, perché tutti dovrebbero avere qualcosa da tenere in mano.". E le sue creazioni, oltre ad essere bellissime, sono vere e proprieispiratrici.in base alle persone per cui le crea, Jandrisevits, dopo aver ricevuto la richiesta di un prodotto, presta molta attenzione ai dettagli che sono presentati nelle fotografie che le vengono inviate - etnia, aspetto fisico, eventuali disabilità - così come qualsiasi altra caratteristica distintiva dei suoi futuri destinatari. Poi inizia il processo creativo suo tavolo da pranzo di casa: per completare una figura, ma il risultato finale è straordinario., ma hanno comunque una cosa in comune:"Ogni singola creazione- dice l'artista -. Ho il privilegio di far parte delle loro storie e l'onore di dare uno sguardo al loro mondo. Non lo prendo alla leggera". Perché, aggiunge, è così difficile dire a un bambino "sei bello così come sei, ma non vedrai mai una bambola che ti assomiglia". Sulla pagina Facebook di "A Doll Like Me" è possibile fare una donazione in favore dell'iniziativa, o acquistare il proprio pupazzo. "In genere, i genitori o gli assistenti pagano le bambole, (che costano)incluse - aggiunge Amy -.. Qualunque sia il costo, qualunque cosa io debba fare, farò arrivare una bambola nelle mani di questi bambini. Questo non è solo un business.". La 45enne ha già realizzatodi queste meravigliose creazioni; il lavoro meticoloso è visto da Jandrisevits come un riflesso dei destinatari stessi: "Dobbiamo vedere ogni bambino come un'opera d'arte, un capolavoro. Mentre. Se vogliamo diventare una società che valorizza le differenze e l'inclusività, è da qui che si parte. Cominciamo con qualcosa di semplice come una bambola: una somiglianza umana".