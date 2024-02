Un gol contro la malattia: in tribuna vip con la barella per assistere al match tra le squadre del cuore

e come molti suoi coetaneiè la sua grande passione. Una passione senza limiti, che va oltre quelle barriere che, invece, bloccano il suo corpo. Il giovane è affetto danell'Unità di Cure Palliative dell'Ospedale Universitario Virgen de la Arrixaca. Ma si sa che il pensiero può volare lontano e il suo amore per questo sport lo ha portato aper ben due squadre che militano nel campionato spagnolo (la Liga), il. Miguel non può calcare il campo di calcio, non può inseguire il pallone, non può dribblare, crossare o scartare un avversario; ma un gol, bellissimo, lo ha segnato, grazie all'aiuto di una squadra speciale.Lo scorso weekend il 16enne ha infatti potuto assistere allaal Wanda Metropolitano. Il suo sogno è così diventato realtà, anzi ancor più di quanto ai avesse potuto desiderare. Miguel ha sempre volutodi uno dei due team. Cosa c'è di meglio, allora, che vedere lo scontro tra le due compagini? Grazie alla, che si occupa proprio di esaudire i desideri di pazienti con malattie gravi o con problemi di mobilità, è stato possibile. E non una, ma ben due volte. In effetti, l'associazione aveva già portato il giovane ad assistere alla. Ma l'appuntamento dello scorso weekend è stato il più importante, quello che ricorderà per tutta la vita: la sfida fra le sue due squadre preferite.A spuntarla sono stati i, grazie alle reti di Yannick Carrasco e Joao Félix, e ad un autogol di Pezzella, sotto gli occhi attentissimi delloallo stadio della Capitale. Ma non è finita qui. Il ragazzo, dopo la partita, è stato infatti invitato nell'area in cui i giocatori lasciano lo stadio, dove ad attenderlo c'era: l'allenatore Simeone, i bomber Joao Félix, Griezmann e Suarez, tutti i rojiblancos sono passati a salutarlo e a chiaccherare un po' con lui.e poi il capitano Koke gli ha regalato unacon il nome di Miguel sulla schiena firmata da tutti i suoi compagni di squadra, insieme ache ha usato in una partita di Champions League. Ma ad aspettarlo fuori dallo stadio c'era anche una 'vecchia' conoscenza: simbolo del popolo betico e idolo del Benito Villamarín, con una parentesi alla Fiorentina, il 40enneè presente e storia del Betis. Proprio come era già accaduto contro il Granada, il giocatore, con cui si è scambiato saluti affettuosi. Lontano dai riflettori, in quella che per molti è solo "l'ennesima partita di campionato", il 16enne ha invece segnato il gol più importante ed emozionante della sua vita.