Un premio per la comunicazione sociale a Ludovica Criscitiello per la storia di Elisa Vavassori su Luce!

straordinarie,, al di là delle barriere, dei pregiudizi, degli stereotipi, è. Storie come quelle di, la 39enne milanese affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), raccontata magistralmente dalla nostra. Che grazie al suo articolo si è aggiudicataGiunto alla V edizione, il premio è intitolato alla memoria diil 3 settembre 2008, all’età di 27 anni, indi cui era affetta fin dalla nascita. Realizzato per iniziativa dell’ordine nazionale dei giornalisti, in collaborazione con la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus e l'università Lumsa di Roma, è stato istituito nell’intento didelle scuole di giornalismo riconosciute per la diffusione e lo sviluppo di, con particolare attenzione all’equità nell’accesso alla cura. La cerimonia di premiazione dell'edizione 2021 si è tenuta nell'aula magna della Lumsa giovedì 23 settembre, preceduta dalLudovica, premiata nella sezione web, ha voluto ringraziare l'organizzazione per il riconoscimento assegnatole, "perché essere a questa cerimonia mi dà la possibilità di far conoscere, visto che anche lei ha una malattia che la costringe su una sedia a rotelle ma nonostante tutto è riuscita a vivere la vita che ha sempre voluto", ha detto al momento della premiazione. "Quando l'ho intervistata la cosa più importante che lei mi ha detto è stata: ', guardare le cose da un'altro punto di vista,. Questo noi giornalisti dobbiamo imparare a farlo, come lei stessa ha specificato, a partire dal fatto che quando parliamo di disabilità. Perché prima di tutto sono persone", ha aggiunto. "Ed è questo che anche la testata, Luce! fa", come la giornalista ha voluto sottolineare dal palco. ". E ancora il contrasto alla discriminazione, l'inclusione e la coesione sociale. Temi che troppo spesso sono messi in secondo piano". E su cui con il nostro canale, come ci dimostra questo premio, ci impegniamo a fare Luce! ogni giorno.