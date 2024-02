Un tatuaggio mi ha rovinato la vita: quando la rimozione è questione di pelle. Altro che Freud

Poliziotta solo per sette giorni: una stellina sul polso mi è costata il distintivo

Prima era troppo bassa, poi aveva un tatuaggio, oggi è troppo vecchia: la storia di Sara Alberti, 30 anni, col sogno di arruolarsi. Sempre esclusa per quello che è, non per quello che vale

Di pentiti ne ho visti tanti. Il vero tatuatore sa anche dire qualche no

Giulio Tomasselli ha aperto il primo negozio di tattoo a Firenze nel 1990: "Da me sono passati Pelù, Fiona May, senatori e magistrati. Tatuaggi in faccia? Non ne faccio mai... O quasi"

Storie di divorzio tra pelle e tattoo: per cancellare un pezzo di vita bastano 40 minuti

Barbara Simoni, di Lucca, medico estetico e dermatologa, rimuove tattoo con la luce pulsata del laser: "Dal 2015 le richieste sono aumentate del 20%. Ecco chi viene da noi"

Prima l’altezza, poi la pelle. Quella di, 30enne romana, è una. Sara è stata. Il, alla scuola agenti di, ha tirato in aria il berretto della divisa conche sono diventati poliziotti come lei. Sette giorni dopo, il, quella divisa l’ha dovuta restituire insieme al distintivo. E alla felicità, blindata da allora nell’armeria di Peschiera. “Ora”. Oggi è commessa precaria in un negozio d’abbigliamento. Ha scritto al presidente della Repubblica,e al ministero dell’Interno. Nessuno le ha mai risposto.. “Una stellina che, a 18 anni, mi ero fatta incidere sul polso per ricordare mio zio, morto quando avevo 14 anni”. Anche. Ma allora perché è stata cacciata? “Ad agosto del 2017 ho partecipato al bando perdella Polizia di Stato”. Al test si candidano in 89mila. Da quandoè stato rimosso l’altro scoglio, quello dei, ha un chiodo fisso: diventare agente. Ha una, un, un anno di. “Riesco a passare la prova pre-selettiva. Ad aprile 2018 è la volta di prova fisica e visita in commissione medica”. Ma il bando parla chiaro:. “Per questo mi ero già sottoposta aun anno prima: del tatuaggio rimaneva quello che si chiama, un fantasma sulla pelle”. Che però diventa spettro. “Alla commissione dichiaro di aver subitoe mostro il polso”. A fine esame viene chiamata in disparte: le consegnano il verbale di esclusione.. Il suo mondo crolla, ma continua a lottare. “Ho fatto”. Che in via cautelare, la riammette: è la prima vittoria. Perché è idonea in tutto. Tanto che, a. “L’ho frequentata otto mesi: nove ore al giorno”. Il 15 marzo 2019 arriva la sentenza del Tar”. I: quello che per la commissione è un tatuaggio, in realtà, sono “esiti cicatriziali”. Un piccolo segno che andrà via. “Ma”. Inizia l’attesa-calvario per il secondo grado di giudizio: quello definitivo. Ilintanto arriva il gran giorno. Quello con l’acqua smeraldo del Garda, i berretti, il giuramento dopo la parata:. Torna a Roma con i genitori. Piangono di gioia. “Ma ilarriva il provvedimento cautelare del Consiglio di Stato: vengo sospesa in attesa della decisione”. È la fine. “Sono stata”. Il nuovo viaggio a Peschiera è devastante. “Ero in auto con i miei:”. Stavolta di dolore. Il momento più duro è rivedere l’acqua del Garda. “Mentre ero in armeria a restituire il distintivo, ai miei compagni stavano consegnando le cose per la partenza in reparto. Un dolore troppo grande per essere raccontato”. È ancora poliziotta, ma non può esserlo. E non può cercare altri lavori perché già iscritta all’Inps: lo Stato la obbliga a ricevere lo stipendio, pur non lavorando. La sentenza arriva il: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.. Con 7mila euro di stipendio da restituire, gli avvocati da pagare e. “Per mesi non ho dormito e appena vedo un’auto della Polizia, mi sento morire dentro”. Uno di quei 70 allievi, diventato poliziotto, è stato assegnato al commissariato dietro casa di Sara. “Una sera l’ho visto passare di fronte al pub dove ero con gli amici”. Lui in divisa, lei disoccupata. “Non ce l’ho fatta: sono scoppiata a piangere”. Anche la sua pelle si è ribellata. “Ho una forte dermatite da stress che sto curando col cortisone”.. “Dicono che me la sono cercata. Ma il tatuaggio è stato fatto quandoe, per entrare in polizia,. Da allora non ho fatto altro che attendere il concorso”. Sara ha scritto al presidente della Repubblica e al ministero dell’Interno. Nessuno le ha risposto. Chiede una. Una soluzione che esiste. Basterebbe volerla. Perché è una poliziotta. Perché ha giurato fedeltà alla Repubblica. Perché l’acqua smeraldo del Garda, dal piazzale della scuola allievi, non resti l’ultima cosa bella che ha visto.Se gli chiedessero: "Scegli: o il tatuaggio o il lavoro che sogni" non ci penserebbe un secondo. ". La persona la devi apprezzare per le qualità che ha e non per l'aspetto. Punto e basta”.è fiorentino, hae una catena tatuata di tre metri e mezzo che avvolge braccio sinistro e petto. Ha avuto fra le mani la pelle di, attaccante del Verona. E idi mezza Fiorentina. “Anchee molti. Tutti hanno chiesto”. Ha iniziato a maneggiare ago e inchiostro a. “All’epoca era quello da china. Dieci anni dopo esisteva solo un tatuatore per regione”. Oggi Unioncamere ne stima quasi: in media 250 per regione,. Eppure l’inchiostro sulla pelle resta ancora una lettera scarlatta. Come 35 anni fa, nella preistoria, quando i primissimi aghi di Tomasselli erano. “Quelli. Non se ne trovavano altri”. A chi oggi entra nel suo studio, e chiede un’incisione sul volto, però fa la stessa domanda: “Sei sicuro?”. Tanti rispondono di no. Oppure rifiuta lui. “A meno che davanti non mi trovi una persona convinta al cento per cento”. Perché Tomasselli sa che. “Non tatuo mai sul volto, rifiuto quasi sempre. Anzi, una volta sì. A una mia segretaria: tre puntini poco sopra la tempia, sull’eyeliner. E gli stanno da Dio”. L’ultimo glielo hanno chiesto pochi giorni fa. “Il cliente non aveva più di 20 anni”. La richiesta: un tattoo in pieno collo. “Gli ho proposto un patto: ‘ti applico uno sticker del tatuaggio, così lo provi e vedi come ti sta. Poi torni e mi dici se lo vuoi ancora’”. Il ragazzo è tornato davvero. “Il tatuaggio lo voleva ancora. Ma non più sul collo. Sua madre deve averlo convinto in qualche modo”. Ma così non si asseconda chi pensa che i tatuati siano degli appestati? “No, assolutamente. Con tutti quelli che ho tatuato si potrebbe riempire lo stadio Franchi che fa 40mila spettatori”. E allora perché scoraggiarli? “Lo faccio per loro.: ho molte richieste su collo e mani. Una volta non succedeva”. Il grosso sono“Potrebbero pentirsene. Oggi ci sono personaggi pubblici e rapper, comeche hanno tutto il collo tatuato. Ma quei tatuaggi, a loro, non daranno problemi sul lavoro o nella vita.. Una volta ho anche. Se sono convinti, adulti e vaccinati, nessun problema”. Oggi non tutti sanno dire di no. “Forse perché siamo davvero tanti.da cui stare alla larga. Anche fra noi.inglesi. Erano gelosissimi e non volevano che entrassi nei loro negozi”. Il primo tatuaggio della sua vita lo ha fatto nel 1975. “Avevo 14 anni e volevo incidere un paracadute sulla mano. Lo feci con ago e china. Ma fece infezione, allora lo coprii con le mie iniziali”. Lo guardavano come un lebbroso. Quando Tomasselli tornò da Londra, nel 1990, tentò di aprire bottega. MaE lo guardavano come un pazzo. “Dissi ‘Fatemi parlare col dirigente più zelante che avete’. Lui mi ricevette. Gli chiesi cosa doveva fare per aprire lo studio”. La sua risposta: “Quello che non è proibito, in Italia, si può fare”. “Presi un libretto delle ricevute e aprì il negozio”. E il pazzo lebbroso, divenne un’autorità. Oggi Tomasselli, oltre che gestire il suo Dragoon Tattoo Studio è docente nei corsi della Confartigianato di Firenze dove si ottiene il diploma di tecnico qualificato per il tatuaggio. Con il quale poi esercitare la professione. Ha collaborato a stilare, in 30 anni, le normative igieniche della professione con Stato e Regione.. “Ma se qualcuno mi dicesse, ti assumo se ti togli i tatuaggi, gli risponderei ‘addio’. Anche perché per levarmeli tutti ci vorrebbero 500mila euro.. Se sei un bravo venditore, ingegnere o lavoratore, lo sei pure con la fronte tatuata. Ma il nostro Paese in questo è ancora indietro".“Disturba i clienti. Me li spaventa, va cancellato”. Nel girone dei pentiti c’è finito pure lui: un tatuatore. Il “666” che si era fatto incidere sul collo era diventato la sua Bestia. E quando si è accorto che disturbava alcuni clienti, ha bussato al. Una delle strutture sanitarie private italiane che offre la redenzione ai. Quelli per cui la pelle incisa, nel 2021, rischia ancora d’essere. A casa e al lavoro. “Qui grazie alla, riusciamo a mandare in frantumi i pigmenti di colore sotto pelle”. E rimuovere i tatuaggi. Se il corpo è un tempio, i tatuaggi le pareti affrescate,, è la sua imbianchina. “Una volta disintegrati col laser, i pigmenti saranno “mangiati” e sgretolati dai melanofagi. Poi metabolizzati ed espulsi tramite il fegato: non si tratta di un processo tossico”. I. Una tribù in crescita nella foresta d’inchiostro che l’Istituto Superiore di Sanità stima abbia messo radici su un numero tra i 6 milioni e i 7 milioni d’italiani. Ma perché ci si pente? La risposta è davanti alla macchina laser Q-Switched. C’è un lettino di pelle. Sdraiati qui si sputa il rospo sul. “Ogni anno arrivano almeno 120 persone”. Ognuna con una storia. “Ne parlano alla prima consulenza che è gratuita e cerchiamo di capire che risultato ottenere”.. Quello che, col tatuaggio sbagliato, si rischia di perdere o non avere:. “Ma vengono anche per cancellare il nome di amici con cui hanno litigato o ex partner. Una madre è venuta per eliminare il volto dei figli dal braccio. Di solito chi si sottopone all’intervento ha tra 20 e 45 anni”. Entrano in clinica dopo le occhiatacce dei colleghi o per i divieti delle policy aziendali. Quelle che vietano disegni su collo, nocche, zigomi. “: aveva un grosso disegno su tutto il braccio”. La parte finale terminava con arabeschi in forma di ideogrammi. Il loro significato però era qualcosa di troppo tenero per gli avversari. Da cancellare. “Sono servite circa dieci sedute per eliminare la parte interessata, salvando il resto. Spesso si ha anche paura di non riuscire a far buona impressione ai colloqui”. Come. Aveva una stella sul polso. Il significato: unione tra Terra e Cielo. Quello negli occhi di chi lo guardava:. “Si sentiva a disagio ed è venuto da noi. Riceviamo richieste anche per le croci. Un simbolo che, al lavoro, può essere frainteso”. La croce, se “greca” o “potente”, cioè con dimensioni identiche dei due bracci, può diventare altro: non sempre l’emblema araldico del coraggio. “A una nostra paziente dicevano che sembrava una svastica e l’ha rimossa.. I più eliminati sono disegni che possono causare interpretazioni razziali del tatuaggio”. Tibie, teschi, serpenti, aquile, armi da fuoco. Qui passa anche chi sogna le forze dell’ordine. “chiedono la rimozione per tatuaggi che potrebbero spuntare dalla divisa e farli escludere”.. “Ma dipende dall’ampiezza. Col laser ricalchiamo i passi del tatuatore. La luce pulsata interagisce solo con la pelle tatuata a intervalli di picosecondi o nanosecondi a seconda del tipo di macchinario. La sensazione è come essere punti da uno spillo, ma la pelle poi si abitua e anestetizza, non fa più male”.“Per disegni importanti possono servirne una decina in un anno visto che servono tempi per il riposo della pelle”. Che non sempre torna vergine. “Il nero si elimina con più facilità, invece i pigmenti che resistono sono il giallo, il rosso e il verde”. In quel caso, diventando quello che si chiamaDura a morire. “Ma tutti sono molto determinati, vogliono andare fino in fondo e vedere come sarà”. Sanno che si può cancellare quanto scritto, non quanto provato. E lo sa anche lei,. “Per loro la parte più dura non è dimenticare il passato di un tatuaggio. Ma il futuro che avevano immaginato quando l’hanno fatto”.