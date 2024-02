Urne vicine, si strizza l'occhio ai giovani. Ma finora i grandi Comuni li hanno dimenticati

Sport e attività fisiche

Meno ammiccamenti, più fatti

L’Italia. Quante volte lo abbiamo sentito dire? E quante volte lo abbiamo constatato per esperienza più o meno diretta? Eppure all’avvicinarsi di una qualsiasi tornata elettorale, i. Invocati, evocati, blanditi, vezzeggiati, corteggiati. Promesse, slogan, proiezioni verso il futuro: un crescendo di suggestioni che arrivano fino alle pose giovanilistiche anche dei candidati più attempati. Così è anche questa volta, con il voto amministrativo in alcune delle principali città Italiane:tra le altre. Nel frattempoa italiani sono andati a vivere, secondo il report “Migrazioni 2019” di Istat, e l’età media degli emigrati è. Segno che al di là, ed al di qua degli slogan, la realtà per le giovani generazioni in Italia rimane estremamente precaria e difficile. Va detto che lenon hanno moltissimi strumenti per creare le condizioni economiche e sociali affinché i giovani rimangano in Italia e non espatrino come sempre più frequentemente accade, per motivi di studio o lavoro. Possono fare invece tanto sotto il profiload esempio, o e diall’altezza delle esigenze del, creando occasioni di crescita. Oltre che posti di lavoro. Ed allora, come si stanno muovendo le nostre città, ad esempio, sul terreno delle politiche giovanili, dello sport, del tempo libero, e dell’istruzione?Secondo l’analisi della, nel decennio che va dal 2010 al 2019, il numero di giovani in Italia che praticanoè aumentato. La fascia d’età che ha visto un aumento maggiore è quella da 20 a 24 anni, passata in 10 anni dal 71,3% al 79,2%. Da 15 a 19 anni, a praticare sport nel 2019 erano 8 persone su 10. A cavarsela meglio nella promozione dello sport giovanile èche investedelle altre grandi città al voto:pro capite, pari a circa 24,8 milioni di euro nel 2019. Dietro al capoluogo piemontese figurano, con spese molto simili tra loro che vanno da 11,37 a 13,14 euro pro capite. Mentre a, nel 2019, sono stati spesiper politiche giovanili e sport. Una cifra sicuramente scadente anche se in crescita negli ultimi anni con un trend costante Tranne Torino e Bologna, dal 2016 al 2019 tutte le città considerate hanno aumentato la spesa in bilancio dedicata agli investimenti, passando in quattro anni da 3,13 a 11,37 euro pro capite, raggiungendo così i livelli di spesa di Milano e Bologna. Come detto, anche Roma ha visto una crescita (da 1,70 e a 3,97). Mentre il comune di Milano è passato da 11,29 a 13,14 euro pro capite in quattro anni.Se guardiamo invece agli investimenti per l’istruzione e il diritto allo studio, il comune dieuro pro capite) supera di poco le somme spese rispetto a quello di(204,30), le uscite a(a quotaeuro) si equivalgono edelle altre città (51,97). Se consideriamo invece la spesa per, tra le città considerate èa spendere di più (euro pro capite), seguita da) e Roma (). Sommando le cifre inserite nelle due parti in bilancio, gli investimenti maggiori si registrano nel capoluogo lombardo. Per quanto riguarda l’andamento dellagli investimenti, rispettivamente del 5,1%, 5% e del 60,8%. Mentre nello stesso periodo adel 3,9% e del 2,4%.I comuni italiani investono poco o abbastanza dunque? Difficile dirlo in assoluto. I dati sono questi. Tuttavia, se si considera però che, mettendo insieme sport, tempo libero ed istruzione, un comune come quello di Milano spende meno di 220 euro pro capite, qualche dubbio ci viene. Considerando che stiamo parlando della punta più avanzata in Italia. Forse ai politici gioverebbe qualche sorriso e qualche, in cambio di unanell’affrontare la questione giovanile nel suo complesso con investimenti e strategie che frenino l’emorragia di talenti e di vite che continua a prodursi dalla nostra penisola a vantaggio del resto del Mondo.