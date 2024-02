Venditti, tra adolescenza e Ddl Zan:"Bullizzato fino a 16 anni. Volevo morire. Il Ddl Zan ce l'ho dentro"

È uno deglidi sempre in Italia con 30 milioni di. Da quasi quarant’anni rincuora tutti nella terribile “”:è un’dellaitaliana.Il cantautore romano ha recentemente rilasciato un’intervista in cui parla della sua, tra ledella crescita e l’importanza di avereal proprio fianco, anche in relazione ai casi sempre più frequenti di: “Devi essere moltodentro, crederee credere in quello, io sono convinto che si suicidano, quelli che hanno ragione. Isono, magari tentano il suicidio ma. A volteper continuare a vivere. Ecco perché c’è bisogno, di una società che sianche se sei piccolo. Ci vorrebbe un amico, sempre”. Venditti poi svela il, momenti che l’hanno segnato e hannoprofondamente la suache è oggi: “. Sono stato un adolescente molto solo,fino a 16 anni. Ero talmenteche ho rischiato ilmolte volte. Le canzoni sono nate da. Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una cerae spirituale, ma in fondo sono”. Sempre sul tema discriminazioni, impossibile non toccare, quanto meno di sfuggita, il temadi cui l’alto esponente della “scuola romana” è un grande: “Non ho bisogno di sottoscrivere il Ddl Zan:. Nel mio profondo sono un, per me conta il mio, la mia coscienza. Non ho bisogno di regole. Ma mi rendo conto che in questi tempi confusi c’è bisogno diche ribadiscano la civiltà. Mi sembra così normale che mi paredoverlo scrivere in una legge” Infine Venditti parla del suo imminente tour, una serie di date in cui sarà accompagnato da una band composta da cinque elementi: “Prendo questi concerti come un, innanzitutto verso tutti quelli che lavorano nel, che sono rimasti così duramentee non hanno lavorato per mesi. E poi, per ridare alla fisicità l’importanza che ha. Naturalmente con la massima attenzione alla sicurezza”. Antonello è pronto a tornare in scena, noi non vediamo l’ora di poterlo sentire dal vivo per mettere finalmente alle spalle questo lungo digiuno di concerti.