"Vietato indossare pantaloncini? Allora metto la gonna". La protesta di una 16enne scozzese

, uno studente di 16 anni, era statodagli insegnanti per aver indossato deia causa del gran caldo. Per protestare contro il rigido codice di abbigliamento ha deciso allora di indossare12enne. Nel regolamento della Moffat Academy, in Scozia, è specificato che gli studenti debbano portare. Ecco allora che la soluzione è apparsa semplice: mettere la gonna. Shane ha dichiarato di essere stato uno dei 13 ragazzi mandati a casa dagli insegnanti della scuola di Dumfries and Galloway. "Come alcuni altri, sono stato cacciato per aver indossato i pantaloncini, così ho deciso di iniziare a. Gli insegnanti non mi hanno detto nulla al riguardo e nemmeno il tassista che ci viene a prendere e ci porta a scuola la mattina". Hayley, 34 anni, mamma di Shane e Lexi, ha descritto la: "Oltre a Shane e circa 12 altri studenti, anche alcune ragazze sono state mandate a casa per aver indossato pantaloni corti. Sono appena tornati a scuola dopo l'isolamento – continua – e non manca molto al 24 giugno, data di inizio delle vacanze estive, quindi è importante che la loro educazione sia in presenza. Sonoe l'aria condizionata è spenta a causa delle norme Covid-19". "Ci sarà ora unaper discutere di questo fatto in videochiamata – aggiunge la donna – Ci sarà il 16 giugno, ma io non ci sarò perché faccio i turni di notte come autista di camion". Il Consiglio di Dumfries e Galloway, intanto, ha detto che l'attuale politica dell'uniforme alla Moffat Academy è stata in vigore per diversi anni ma "Il feedback dei giovani, dei genitori e degli assistenti alla scuola ha indicato che è il momento die fare dei cambiamenti". Intanto però, in attesa che qualsiasi cambiamento sia ufficializzato, agli alunni è stato ricordato di aderire alla politica concordata che permette alla scuola di mantenereIl che significa che, come Shane, anche gli altri studenti potrebbero indossare la gonna, essendo prevista come divisa ufficiale e concessa dal regolamento. E che anche con un piccolo gesto si può veicolare un messaggio importante, e cioè chevanno ascoltate, anche a costo di cambiare le regole.