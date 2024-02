"Diario da Tokyo" I paralimpici non sono figli di un dio minore: premi uguali per tutti è l'ultima barriera da abbattere

Zoccano conclude che se non è corretto immaginare i paralimpici come "supereroi capaci di indossare una protesi pur di realizzare un'impresa sportiva". è altrettanto ingiusto diversificare i premi. Poi va oltre e sogna "un'unica Olimpiade". Un po' troppo, forse. Intanto, si potrebbe far sì che l'oro distribuito ai vincitori abbia gli stessi carati per tutti.

. La batte non in gara, ma nel salary gap che vede gli olimpionici intascare 30mila euro più del doppio di quanto venga riconosciuto ai paralimpionici. E via a calare: l’argento di Tokyo un mese fa fruttava 90mila euro e ora ne consegna 40 mila sul conto corrente del medagliato. Il bronzo. che ai normodotati procura 60mila euro, ne frutta solo 25mila agli atleti con disabilità. I dati, annunciati da Qs e Luce! alcuni giorni fa, hanno suscitato lo sdegno di, giàa Famiglia e Disabilità del governo Conte I, che definisce i paralimpici ““ in quanto ricompensati assai meno dei normodotati per sforzi e traguardi raggiunti. Sdegno, che ha un fondamento - rivela l'esponente del M5s: "Mi sono consultato con alcuni amici che sono stati atleti con disabilità ad alti livelli, apprendendo che la famiglia dell’atleta paralimpico, è coinvolta tanto quanto l’atleta e deve sostenerlo in mille aspetti non secondari della vita sportiva“. Il percorso che si conclude col podio, - spiega Zoccano - è irto di vari ostacoli e di barriere architettoniche, di cui l’atleta olimpionico quasi non si accorge. “Come appartenente al mondo della disabilità“ Zoccano, che è non vedente, non chiede “che vengano riconosciuti i maggiori sforzi che gli atleti paralimpici sostengono rispetto agli olimpici“, per non essere proprio lui a ““. Si limita ad auspicare che si diano segni tangibili di voler superare la discriminazione. Va tenuto conto che la differenza fra i premi è basata sul diverso appeal che per ora le due competizioni hanno rispetto a. E al fatto che per ciascuna specialità nel mondo paralimpico si assegnanoin base alla classificazione dei singoli atleti.