Koudadadi e Bayat, le atlete afghane salve anche grazie al Comitato italiano paralimpico

a Kabul, la giocatrice della nazionale afghana di basket su sedia a rotelle Nilofar Bayat e suo marito Ramish, anche lui atleta della stessa disciplina, possono finalmente vedere una luce di speranza in fondo al tunnel: evacuati dall'Afghanistan sotto la responsabilità della Spagna, entrambi hanno accetto un'offerta per giocare in una squadra di Bilbao, il Bidaideak. Anche se, per Bayat, ora non è possibile lasciarsi alle spalle quanto vissuto negli ultimi giorni in Afghanistan, un Paese in cui non vede "futuro né speranza", e tantomeno dimenticare tutte le persone "che stanno cercando una via d'uscita" da lì.

È quanto ha detto ai cronisti iberici in una conferenza stampa: "Sono molto contenta di essere qui, ma anche triste e arrabbiata per la situazione difficile in cui si trova il mio Paese", ha affermato la giocatrice. "Negli ultimi giorni ho visto il pericolo e la sofferenza che comporta per le persone un governo dei Talebani". Per l'arrivo di Bayat e di suo marito in Spagna, è stata decisiva la catena di solidarietà fatta partire da un giornalista iberico e che ha portato le loro disperate richieste d'aiuto all'attenzione delle autorità: "Voglio ringraziare tutte le bellissime persone che mi hanno offerto il loro sostegno per arrivare sin qui", ha detto.

A suo avviso, resta ora la necessità di continuare a dare supporto alle persone rimaste in patria: "Chiediamo alle Nazioni Unite e agli altri Paesi di aiutare l'Afghanistan e non lasciarci soli. I Talebani sono gli stessi di 20 anni fa, e vediamo come questo sia un pericolo soprattutto per donne e bambine", è l'appello della cestista.