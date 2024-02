Lei vince l'oro, lui la vede in tv, poi si tuffa e arriva secondo. Giulia Terzi e Stefano Raimondi, l'amore al tempo delle Paralimpiadi

Le parole

La laurea

Pane, Amore e fantasia. Anche così si fa bella l’Italia Paralimpica. Con unache somma la passione per le cose della vita all’entusiasmo per l’agonismo.hanno già un progetto in comune. Sono innamorati e il destino ha voluto che si trovassero nello, nella, nella. A Tokyo. Per inseguire un sogno. Doppio. È andata a finire che lei,, aggredita dallaquando ancora era piccolina, ha conquistato la medaglia d’stile libero. Mentre lui si è messo al collo l’. Il tutto nel giro di pochi minuti. Per inciso, lui l’nei 100 rana, nei giorni scorsi. E proprio in quei momenti aveva, ricambiato, per Giulia. Non sembra una favola. È una fiaba. Qui accompagnata dalla fatidica frase, coniugata al futuro. Vivranno felici, contenti e medagliati.Insomma lui ha spinto lei e lei ha spinto lui. Due cuori e una capanna. Pardon,. "Questa medaglia l’abbiamo vinta praticamente insieme, hola sua prova dalla camera di chiamata - ha raccontato Stefano -. È stata una emozione straordinaria. Io volevo fare anch’io la gara che ha fatto Giulia. Ma mi farò bastare l’argento, il mio avversario adesso è nettamente più forte e quindi va bene così. Ma ho altre tre competizioni. I 400 stile libero, i 100 dorso, i 200 misti e poi la staffetta".Giulia in vasca ha fatto una cosa sensazionale. Doveva battere una leggenda della specialità, la statunitense Coan. "Sapevo che dovevo tirare fuori tutto quello che avevo - ha spiegato raggiante -. È stata una sfida durissima e mi sonoquando".

In questa storia di pane, amore e fantasia c’è spazio anche per i libri di scuola. Il 9 settembre Giulia completerà il percorso universitario laureandosi con una tesi sul concetto di Paralimpiade in Italia e negli Usa.

Beh, di sicuro se ne intende.