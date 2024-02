Congresso Usa, ondata di candidati Lgbtq+ per mandare a casa chi dice no all'aborto

Ondata di candidature Lgbtq+ al Congresso

La campagna repubblicana contro la comunità Lgbtq+

Unsi candida al Congresso degli Stati Uniti nel 2022, per ledel prossimo novembre. L'ormai nota sentenza della Corte Suprema sulla Roe v. Wade ha immediatamente cancellato il diritto all'aborto per milioni di americani, ma nel parere concorde di Clarence Thomas sul caso c'era un'altra minaccia: proprionegli Stati Uniti. Nel suo parere Thomas, che fa parte della schiera di giudici conservatori, ha suggerito che la stessa Corte dovrebbe, che è stato legalizzato a livello nazionale nel 2015.Di fronte al timore che il massimo organo di giustizia americano possa lanciare ora una sfida contro la comunità, e vista la crescente violenza dell'estrema destra contro omosessuali e transgender, sonoUsa, secondo LGBTQ Victory Fund, un'organizzazione nazionale dedicata all'elezione di cittadini apertamente dichiarati a tutti i livelli di governo. Circae i sostenitori sperano che una maggiore rappresentanza possa portare un cambiamento tangibile a Washington, attraverso una candidatura in massa che arriva proprio mentre i repubblicani stanno promuovendo e approvando sempre più leggi che prendono di mira gay e transessuali. L'obiettivo di Victory Fund è proprio quello di contrastare questi sforzi. Jasmine Beach-Ferrara ha vinto le primarie democratiche per l'11° distretto della Carolina del Nord all'inizio di quest'anno e sarebbe la prima persona LGBTQ+ eletta a una carica federale da questo Stato. "Non riesco a smettere di pensare a quanti di noi si sono affidati ai tribunali per proteggere i nostri diritti costituzionali, e a come", ha dichiarato dopo la decisione della Corte suprema di venerdì scorso. "Non possiamo tornare indietro.", sostiene poi Heather Mizeur, che dovrà affrontare le primarie democratiche a luglio e diventerebbe il primo membro del Congresso LGBTQ+ del Maryland se venisse eletta alla Camera. Queste tutti gli altri candidati, in caso di successo, si unirebbero a, tutti democratici, e potrebbero sostenere i diritti di gay e trans in un momento in cui sono fortemente minacciati: "Gli 11 membri LGBTQ+ del Congresso attualmente in carica sono molto più potenti di loro e hanno ottenutoper la nostra comunità più e più volte,", ha dichiarato Albert Fujii, portavoce del Victory Fund. "Ma con una Corte Suprema decisa a– aggiunge – i nostri paladini del Congresso hanno un disperato bisogno di sostegno per garantire che i nostri diritti umani fondamentali non vengano riportati a". "Ottenere un'equa rappresentanza al Congresso non solo accrescerebbe il nostro potere politico e aumenterebbe le probabilità che i nostri diritti vengano finalmente codificati nella legge federale – conclude Fujii – ma invierebbe un messaggio chiarissimo:".Nonostante il, è chiaro che molti politici conservatori non la pensano allo stesso modo. Questa settimana, ad esempio, i rappresentanti del Grand Old Party in Texas hanno presentato la loro piattaforma di partito per il 2022, che definiscee afferma che "sia tutti gli sforzi per". Una campagna repubblicana che, nell'ultimo anno, ha fatto registrare un allarmante aumento dei discorsi, con tre incidenti dettati dall'odio avvenuti proprio durante lo scorso fine settimana. A marzo Ron DeSantis, governatore della Florida considerato uno dei principali candidati alla nomination presidenziale del partito repubblicano nel 2024, ha firmato una controversache impedisce agli insegnanti di trattare i temi dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere nelle scuole pubbliche. Nel mese di giugno, inoltre, DeSantis si è mosso perper i giovani transgender e questa settimana ha suggerito che potrebbe ordinare ai servizi di protezione dell'infanzia statali di indagare sui. Altri politici e media di destra hannosu gay e trans che tentano di adescare i bambini nelle scuole. In questo clima, la proposta della Corte suprema di rivedere il caso Obergefell, che ha sancito il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha messo in allarme i sostenitori della parità di diritti.