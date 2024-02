Ddl Zan, al Senato il dibattito arenato tra le correnti politiche. Palazzo Madama si spacca su tre articoli

Il, a fatica, continua il suo iter di discussione in Senato. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 luglio, la proposta di legge del deputato del Partito Democratico hama, grazie a un solo voto (136 voti contrari, 135 a favore), la sospensione proposta da FI e Lega non passa. Protagonisti principali dell'acceso dibattito a Palazzo Madama il. Gli interventi di alcuni senatori sono diventati virali sui social in poco tempo, soprattutto sulle pagine di attivisti Lgbtq+ che non hanno nascostoper le parole dei deputati di centrodestra. Tra questi, l’onorevole, tra i più accaniti oppositori del disegno di legge, ha dichiarato: "Le coppie dello stesso sesso hanno tutto il diritto di stare insieme. Ma ovviamente l’attenzione del legislatore deve privilegiare i diritti del bambino. Che ha diritto alla mamma e al papà, e a non". E ancora sul tema dei genitori omosessuali, ha aggiunto: "Tutti noi abbiamo esultato per l’Italia che ha vinto la finale. È stato interessante vedere quale è stata la prima reazione dei giocatori. Non hanno telefonato al, hanno chiamato la mamma". In seguito anche il senatoreè intervenuto in aula, ma il suo discorso è apparso a molti troppo confuso: "Sì alla lotta alle discriminazioni, ma se con le forzature si vogliono introdurre logiche di mercato come quelle relative al genere neutro, per rendere, allora noi non ci stiamo". Ancora non è chiaro in che modo l’accettazione delle personepossa favorire la vendita di cosmetici alle persone di. Il senatore di Forza Italia Andrea Cangini sposta invece l’attenzione su tutte le altre minoranze, meritevoliche il Ddl Zan riserverebbe alla comunità Lgbtq+: "Io considero sbagliata e illiberale la legge Mancino e considero che ogni categoria o gruppo che viene ricompreso nella legge, crei un vuoto rispetto alle altre categorie e leda i loro diritti. Faccio un esempio paradossale: sappiamo tutti le sofferenze che può provareche viene dileggiato dai suoi compagni di scuola. Ma allora che facciamo: mettiamo anche i ciccioni tra le categorie che la legge Mancino protegge? Allora anche iNon c’è limite alle categorie umane e alla volontà di alcuni di annullarsi e identificarsi in un singolo aspetto della loro vita. Non è questo che ci fa cittadini di uno Stato". Al momento, per come è si presenta in originale il disegno di legge Zan, sembrada parte delle forze politiche, considerata lamessa in evidenza dal voto palese di ieri.ha individuato il 'problema' della sterilità della discussione in Aula nelladei partiti di sinistra: "Sesi ostina a none nessuno affossa la legge. La Lega ha proposto degli emendamenti che raccolgono le indicazioni di associazioni, del Santo Padre, di gay, lesbiche, insegnanti. Approvarli subito, tutti insieme, sarebbe un bel segnale di unanimità. Togliamo dal testo quello che divide:, e vedrete che la legge sarà approvata al Senato e alla Camera entro l’estate". Anchepensa che il testo vada modificato, accogliendo le idee e le necessità di tutti: "Se siamo intelligenti e saggi si fae la legge si fa. Se in questo Paese ci sonoè perché si è fatto un compromesso. Troviamo un punto di incontro, si modifichinoe si porti avanti il risultato per dare una mano a questi nostri concittadini, fratelli e sorelle che vivono una situazione di difficoltà". Entrando nel dettaglio, gli articoli citati dall'ex Premier, e messi sotto accusa anche dal leader della Lega, sono:, che definisce i termini "", ilche, secondo i detrattori, limiterebbe lae, infine, l'che prevede l'istituzione della, la, lae la, al fine dinonché di contra­stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. ( Qui il testo completo) Da Twitter è arrivata la risposta proprio diche non ha risparmiato una dura accusa al leader di Italia Viva: "Dispiace che Matteo Renzi parli dia scuola, una fake creata da. Inaccettabile togliere l’identità di genere, che la Consulta sancisce come diritto fondamentale.che difende il diritto all’identità di genere e non", ribadisce, dopo aver lanciato lo stesso consiglio da una piazza di Roma lunedì scorso, in occasione del primo giorno di discussione in Aula ( qui il resoconto). Il dibattito proseguirà anche nella giornata di oggi, anche se, segretario della Presidenza del Senato e sentore Leu, non vede: "Il fatto che la legge Zan sia appesa a un filo non è una ragion valida per trovare un. La destra non vuole questa legge, per otto mesi ha fatto in modo di. Alcuni degli interventi che abbiamo ascoltato durante la discussione al Senato sonoe dimostrano che non c’è un tentativo reale di mediazione, ma piuttosto il tentativo di mettere la legge su un binario morto". Il Ddl zan continua quindi a dividere. La speranza è che, alla fine, il buon senso collettivo riesca a superare gli ostacoli che stanno frenando una legge necessaria per un Paese democratico e civile come si propone di essere il nostro.