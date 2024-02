Diritti umani in Iran: nel rapporto di Amnesty International il ritratto della tragedia

La storia della "Commissione della morte"

Il presidente Raisi

Il rapporto di Amnesty International

La repressione delle proteste nel 2019

Uso massivoper estorcere confessioni,politici ma, quest’anno, anche l’ascesa alla presidenza di, ovvero uno dei funzionari ritenuti responsabili del massacro di migliaia di prigionieri politici nel 1988, in qualità di membro della cosiddetta “”. Nel rapporto sui diritti umani nel 2021 pubblicato di recente. Amnesty International dedica ben 4 pagine alla teocrazia islamica che governa l’Iran. Ed è proprio la questione Raisi a tenere banco.Nell’estate del, oltrefurono mandati al. Per la maggior parte erano membri e sostenitori dell’Organizzazione dei(OMPI/MEK). L’allora leader supremo del regime iraniano,, vide il MEK e la sua interpretazione progressista dell’Islam come una seria minaccia al suo regno e alla sua ideologia. Quindi, decise di eliminare tutti coloro che non erano disposti a sottomettersi. L’auspicio, in realtà, era che quelle decine di migliaia di giovani si arrendessero e tornassero alle loro famiglie con il messaggio checontro Khomeini. Invece, quegli uomini e quelle donne si opposero con fermezza e scelsero diche sarebbe sopravvissuta per ispirare amore, uguaglianza e prosperità per le generazioni a venire.Non a caso l’erede designato e successivamente licenziato da Khomeini, il defunto ayatollah, il 14 agosto 1988, disse ai membri della Commissione della morte: “I Mojahedin del Popolo non sono individui; sonoe una visione del mondo. Hanno una logica. Ci vuole la logica giusta per rispondere alla logica sbagliata. Non puoi correggere il torto con gli omicidi; lo diffondi soltanto”.Il 19 giugno del 2021, con 17,9 milioni di voti,, staccando di oltre 14 milioni di volti il secondo classificato, l’excomandante dei Guardiani della rivoluzione, Mohsen Rezaei, che ha raccolto con 3,4 milioni. L'ex governatore della Banca centrale, considerato l'unico candidato riformista, Abdolnasser Hemmati, ha totalizzato 2,4 milioni di preferenze, mentre il deputato Amir-Hossein Ghazizadeh poco meno di un milione., ovvero l'affluenza più bassa registrata per un'elezione presidenziale dopo quella del 50% con cui Akbar Hashemi Rafsanjani era stato eletto presidente per un secondo mandato nel 1993.Nato nel 1960 a Mashad, la seconda città più importante del Paese, Raisi è stato studente di teologia e giurisprudenza islamica della guida spirituale Ali Khamenei. Appena ventenne - sulla scia degli eventi della rivoluzione - venne nominato procuratore generale di Karaj, uno dei sobborghi di Teheran. Procuratore capo della capitale dal 1989 al 1994, vice capo della magistratura dal 2004, poi procuratore generale, nel 2016 Raisi venne messo da Khamenei a capo della, una delle più grandi fondazioni religiose del Paese che sovrintende al santuario dell'Imam Reza di Mashad. Tre anni dopo divenne capo della magistratura. Fa parte dell'Assemblea degli Esperti, l'organo che elegge la Guida Suprema. Secondo Agnes Callamard, segretario generale di Amnesty “che Ebrahim Raisi sia salito alla presidenza invece di essere indagato per idi omicidio, sparizione forzata e tortura, è un cupo promemoria del fatto che”.Il rapporto annuale di Amnesty evidenzia ancora una volta la necessità di chiamare il regime iraniano a rispondere delle sue, chiedendo che si utilizzi il principio della “” per punire criminali come Raisi. Raisi da parte sua ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nel massacro. Mentre ha rivendicato la repressione dell'Onda Verde che nel 2009 protestarono contro la rielezione di Ahmadinejad. "A coloro che parlano di 'compassione islamica e perdono', noi rispondiamo: continueremo ad affrontare i rivoltosi fino alla fine e sradicheremo questa sedizione", disse allora.Il rapporto di Amnesty ha anche evidenziato ladel regime iraniano nei confronti deidurante le principali proteste in Irane l’effettiva portata di questo atroce massacro. “Le autorità hanno continuato a coprire il numero delle persone uccise durante le proteste del novembre 2019, hanno respinto le denunce delle famiglie delle vittime e hanno elogiato le forze di sicurezza per la repressione. Durante tutto l’anno, le forze di sicurezza hanno disperso pacifici raduni di parenti in cerca di giustizia e li hanno picchiati e detenuti temporaneamente” aggiunge il rapporto.