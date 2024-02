Esistenze sospese nel limbo tra politica e mondo reale: il fine vita (non) fa discutere l'Aula e il referendum sull'eutanasia avanza

Una responsabilità come una spada di Damocle, per chi dovrà decidere sulla sorte del marchigiano e di tutti coloro che vivono sospesi in un tempo fatto di dolore e mancanza di speranza. Ma che sembra non impensierire affatto chi, quella responsabilità, la porta in dote dalle urne. Lunedì 13 dicembre, dopo tre anni di attesa,. Un provvedimento sollecitato dalla stessa Corte costituzionale, con una sentenza del –lontano– 2018, ma che tra le file della politica, evidentemente, non ha avuto presa. Tanto che, ad accoglierlo. Una Camera semi-deserta che somiglia tanto, troppo, a quella che la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti si era trovata davanti il 22 novembre scorso, quando aveva presentato la mozione contro la violenza sulle donne. Perché, verrebbe da pensare, quando c'è da parlare di temi che riguardano i cittadini e le cittadine in prima persona, anzi proprio come persone, come esseri umani, che riguardano il loro corpo, il loro benessere come il loro dolore, la loro vita, l'essenza vitale,Non solo, ma evita persino di parlare, di affrontare la questione.La scarsa partecipazione, purtroppo, è ormai una consuetudine per gli eletti, ma forse, in certe occasioni, quando appunto si discute di vita o di morte, letteralmente, bisognerebbe interrogarsi sui propri doveri e magari farsene carico. L’unico a commentare la situazione venutasi a creare alla Camera lunedì, però, è stato il deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino: "Se le telecamere inquadrassero la nostra Aula si vedrebbe quanto siano pochi ad assistere al nostro dibattito: il che dimostra", ha dichiarato. Politica e vita reale, due rette parallele che raramente, per non si sa quale caso, si incontrano. Ma che anche in questo caso non l'hanno fatto. Per la legge sul suicidio assistito , dunque, il cammino continua ad essere in salita. Nato dall’accorpamento di varie proposte presentate negli anni da diversi partiti politici, il testo base ricalca in gran parte la, che aveva stabilito i casi di "non punibilità" per una forma di eutanasia definita assistenza al suicidio, cioè quando una persona di fatto permette a un’altra di suicidarsi. In quel caso, ad accompagnare nel percorso di fine vita Fabiano Antoniani era stato. Proprio l'associazione, in campo da molti anni per i diritti dei malati che chiedono l’eutanasia e promotrice di un referendum per legalizzare l’eutanasia attiva, ritiene questo testo insufficiente e ha proposto una serie di emendamenti. Insomma tra le opposizioni – il centrodestra, in particolare – che rischiano di affossare la proposta, ma prima ancora visto il mancato accordo nella stessa maggioranza, i tempi per l’approvazione sembrano essere molto lunghi. Figuriamoci poi se, al primo giorno di discussione, quasi nessuno si presenta in Aula. E sono molti quelli che pensano che si arriverà prima alpromosso dalla "Luca Coscioni" stessa. Perché per fortuna della vita reale si occupa il mondo fuori fuori dagli scranni del Parlamento. E sono stati(in soli tre mesi). Sintomo di un'attenzione alla questione "fine vita" che è forte nella cittadinanza italiana, non solo tra coloro che hanno a che fare con casi di persone che vorrebbero ricorrervi, ma di chi ha a cuore il destino di cittadini e cittadine appesi al filo di un'esistenza che non possono staccare nonostante questa li stia torturando, da anni.La proposta referendaria dell'Associazione, che ha visto unirsi alle fila molti altri gruppi e alcuni partiti, come +Europa, Possibile, Radicali italiani e Sinistra Italiana, prevedeL'obiettivo è quello di permettere l'eutanasia attiva (ovvero la pratica in cui è il medico a somministrare il farmaco che porterà alla morte del malato) oltre a una forma molto più ampia di suicidio assistito rispetto al testo base che (doveva essere) discusso da lunedì. La raccolta firme, anche grazie all'introduzione della modalità digitale tramite Spid , è stata un successo e. Ora la palla passa alla Corte Costituzionale, cui spetterà il giudizio di ammissibilità del quesito, probabilmente il passaggio più delicato di tutta la questione. I promotori, comunque, hanno già fatto sapere che se anche il disegno di legge sul suicidio assistito fosse approvato dal Parlamento nell’attuale versione, "il referendum si terrebbe comunque, perché agisce su un diverso articolo del codice penale".