Famiglia, Elena Bonetti: attribuire il cognome della madre per favorire una maggiore parità

Oggi, giovedì 20 maggio, dalle 10.00 alle 12.30, la Corte costituzionale ha ospitato al Palazzo della Consulta il Convegno. A 61 anni dallache aprì le principali carriere pubbliche alle donne Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, si è battuta perché sia possibile consegnare alla storia anche il. "È un approccio culturale che va cambiato - sostiene - Anche raccogliendo alcune indicazioni della Corte, penso che sia venuto il momento che il legislatore si faccia pienamente carico del percorso necessario per la possibilità dellae lo porti a compimento". Nel suo intervento Bonetti ha voluto richiamare le, che parteciparono all'Assemblea Costituente di cui si festeggerà, il prossimo 25 giugno, il. "Hanno contribuito a consegnarci una forma di democrazia nella quale ognuno è chiamato ad avere, a poter trovare uno spazio di realizzazione e di pieno compimento. [...]Questo diritto che ciascuno di noi ha, che si affianca al dovere di concorrere (al bene della comunità, ndr) sulla base delle nostre scelte, è riconosciuto a tutte le cittadine e tutti i cittadini in unache è necessaria nel riconoscimento delle reciproche diversità". "Siamo nella fase in cui è importante darci degli obiettivi riguardo allae soprattutto partire: l'Istat prevede di andareil prossimo anno. La strada va iniziata ed aperta. L', già nella misura ponte che parte a luglio, cambiae dal terzo figlio aumenta in modo significativo per tutti i figli. In Francia questa scelta ha pagato", ha aggiunto la Bonetti.