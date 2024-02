Figli di coppie gay, Dario Nardella: "Noi sindaci pronti a dare battaglia"

La situazione in Europa

Il riconoscimento dei figli delle coppie gay continua a infiammare il dibattito politico. Tanti sindaci di città italiane, piccole e grandi, sono pronti a dare battaglia: voglionoi figli delle coppie gay e, soprattutto, vogliono la proposta del governo di Giorgia Meloni , che alcuni giorni fa ha chiesto che tutti i sindaci smettano di trascrivere i certificati di nascita dei figli nati all’estero con la Gpa (gestazione per altri), richiesta estesa a Milano anche per le coppie di donne che ricorrono alla fecondazione eterologa all’estero, cioè la donazione esterna di gameti, in questo caso di spermatozoi.I sindaci che al momento hanno preso posizione sono (tutti del Pd) quelli di(Beppe Sala),(Matteo Lepore),(Roberto Gualtieri),(Stefano Lo Russo) e(Dario Nardella). “Come sindaco di Firenze ho riconosciuto i figli delle coppie omogenitoriali , come ha fatto il collega Sala. Sono figure che hanno una loro personalità giuridica e. Firenze ha registrato i figli di queste coppie fino a quando ha potuto. Credo sia una battaglia di buon senso e civiltà che va fatta” spiega Nardella in un’intervista a “Non Stop News” su Rtl 102.5. Nel capoluogo toscano, dal 2017 al 2019 sono statedi figli nati da coppie omosessuali. Poi l’iter si è interrotto a causa della varie pronunce della prefettura.“La Corte Costituzionale ha detto in modo molto chiaro che questodal Parlamento – dice ancora Nardella - e non può essere lasciato al caso e alle pronunce delle procure e degli uffici giudiziari. Noi sindaci rappresentiamo le istituzioni, il principio di legalità è fondamentale e non possiamo disobbedire”. Secondo il primo cittadino di Firenze non è giusto e non è possibile tenere i bambini nel limbo “dove, dove non c'è una chiarezza sulla loro condizione anche familiare”. Da Nardella, quindi, l’invito alle istituzioni ad agire e anche in tempi rapidi. “Il Parlamento non faccia l'attendista, intervenga e soprattutto il governo non faccia battaglia ideologica – dice il sindaco - perché fare battaglia ideologica e polemica politica sulla pelle di queste bambine e di questi bambini è una cosa riprovevole, ed anche politicamente estremamente”.Anche in Europa i diritti delle famiglie arcobaleno sono oggetto di discussione ed evoluzione normativa. Allo stato attuale, secondo unadel centro studi del Parlamento europeo, l'adozione congiunta completa da parte di coppie dello stesso sesso è legale in: nei Paesi Bassi lo è dal 2001, in Svezia dal 2003, in Spagna dal 2005, in Belgio dal 2006, in Danimarca dal 2010, in Francia dal 2013, a Malta dal 2014, in Lussemburgo dal 2015, in Austria dal 2016, in Irlanda dal 2016, in Portogallo dal 2016, in Finlandia dal 2017 e pure in Germania dal 2017. La Slovenia dal 2011 e l'Estonia dal 2016, purprevedono la cosiddetta “step child adoption”, ovvero la pratica per cui un partner in un’unione omosessuale registrata può adottare il figlio biologico del compagno/a. In alcuni casi, previa analisi del tribunale, si può estendere anche l'adozione di un figlio adottato. Caso particolare invece lache consente dal 2014 ai conviventi registrati e non registrati di diventaredel figlio del proprio partner. Ininvece, le coppie dello stesso sesso in un'unione civile possono, ma non adottare, un bambino.Per armonizzare il quadro legislativo il Parlamento europeo sta discutendo una proposta di regolamento sul riconoscimento della genitorialità tra Stati membri. Nel testo, che al momento è all'esame della commissione giustizia dell'Eurocamera, si osserva che “il rifiuto di riconoscere la registrazione di genitorialità, o può comportate il rifiuto ad un genitore di ottenere il permesso per una visita in caso il figlio sia ospedalizzato. Ed aumentano anche i”. Inoltre, secondo il documento, «il rifiuto da parte di uno Stato di riconoscere la genitorialità stabilita all'estero può avere gravi conseguenze per i bambini e le loro famiglie”.