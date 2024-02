Iran, arrestata la nipote dell'Ayatollah Ali Khamenei: aveva elogiato Farah Diba

L'arresto

La poesia

L’Iran ha predisposto l'arresto di una nipote del leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, nota attivista contro la pena di morte. Lo hanno riferito il fratello e alcuni attivisti, mesi dopo avere preso parte a una celebrazione in cui si omaggiava la vedova dello scià., nota attivistanel Paese dove suo zio è il leader supremo Ali Khamenei, il sovrano de facto del Paese ultraconservatore, è stata arrestata dalle forze di sicurezza giovedì scorso, ha reso noto suo fratelloa Iran International TV, con sede a Londra. “Siamo molto preoccupati, non avevamo notizie... ora sappiamo che si trova nella prigione di Evin" a Teheran e sotto il controllo del ministero dell’intelligence, ha detto. L’ha affermato che la donna è stata arrestata mentre tornava nella sua abitazione.Le forze di sicurezza hanno quindi proceduto a perquisire la sua casa e. Non è stato reso noto il capo di accusa ma secondo alcuni commenti sui social media le manette nei suoi confronti sarebbero scattate dopo che la donna aveva elogiato. In questo video, la nipote della Guida Suprema si rivolgeva alla vedova dello scià definendolaed esortandola a tornare in Iran per lavorare per la rinascita della cultura nel Paese.Farah Diba, esiliata dall’ Iran dopo la rivoluzione, vive in Francia. Farideh Moradkhani è la figlia della sorella di Ali Khamenei, Badri, fuggita con la sua famiglia negli anni ‘80 in Iraq. La Guida Suprema ha anche tre fratelli. Secondo i media locali Moradkhani è stata trasferita nella sezione 209 del carcere di Evin. Non sono state per ora rese note le accuse per cui la donna è stata imprigionata.In occasione dell’83esimo compleanno, il 14 ottobre scorso, Moradkhani aveva recitato una poesia a lei dedicata. “Cara regina e madre della mia patria! So che tornerai e porterai la luce (qui nel nostro Paese) per spezzare l’oscurità della notte", aveva affermato la nipote di Khamenei rivolgendosi direttamente a Farah Diba che fu la terza moglie di Mohammad Reza Pahlavi, ultimo scià di Persia deposto durante la rivoluzione islamica del 1979 guidata dall’Ayatollah Khomeini. Da allora,e recentemente aveva iniziato una campagna contro la pena di morte.che dopo la rivoluzione guidata da Khomeini nel ‘79 diventò un dissidente e trovò rifugio in Iraq. Al suo ritorno in Iran venne condannato a 20 anni di prigione, ma fu scarcerato dopo 10 anni. Anche suo figlio Mahmoud è un’e vive attualmente in Francia.- Attivista per i diritti umani su, che si dedica principalmente alla pubblicazione di post sui detenuti politici nel paese. Fonti dell’opposizione iraniana in esilio hanno riferito al Telegraph che l’arresto di Farideh Moradkhani potrebbe essere basato su una dichiarazione rilasciata lo scorso ottobre durante un evento online, in cui ha elogiato l’ex sovranità iraniana, quella estromessa dallo stesso regime guidato dallo zio Ali Khamenei, chiamando la regina Farah Diba, la vedova dell’ultimo Shah che festeggiava il suo compleanno allora come “madre della nazione”. Farideh Moradkhani è la figlia del religioso sciita Ali Tehrani, che aveva portato la sua famiglia in esilio in Iraq nel 1985 , per protestare contro le esecuzioni di massa in Iran sulla scia della guerra Iran-Iraq degli anni ‘80. È tornato in Iran nel 1995 dove ha scontato una pena detentiva di 20 anni per “aver collaborato con Baghdad durante la guerra del 1980-88”.