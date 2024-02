Ius soli, un sogno per molti ‘neo-italiani’. La proposta della cittadinanza ‘sportiva’ di Malagò e la battaglia politica. Le tre proposte di legge ferme in Parlamento

Gli Olimpionici di Tokyo sono ‘veri’ italiani?

Ius soli, la proposta del segretario dem Letta e la ferma opposizione della destra. M5s nicchia

Le tre proposte di legge in materia

Gli ori di(nato a, Texas, Usa, ma da madre italiana e padre statunitense, è cresciuto a Desenzano sul Garda e ora vive a Roma, ma è stato sempre ‘italiano’ grazie alla madre) neied(nato da genitori nigeriani, vive a, in provincia di Mantova, è italiano ‘solo’ dal 2021, quando, cioè, ha finalmente compiuto 18 anni) nella staffettaallehanno riaperto il dibattito sullosportivo e, più in generale, sulloin quanto tale. Certo è che Jacobs e Desalu – come gli altri atleti olimpici che hanno portato i(il 38% della, 76 atleti e il 15%, uno su dieci, della delegazione olimpica, 384 atleti) – si sono sempre sentiti solo ‘Ecco perché presidente del Coni,, ha lanciato, da Tokyo, una dirompente proposta, subito stoppato dalla Lega di, ma trovando ildi partiti come il Pd e anche della ministra dell’Interno,Si tratta dellosportivo e consiste nella possibilità per i giovani stranieri di partecipare a competizioni per squadre che rappresentano una nazionalità diversa dalla loro a “18 anni e un giorno”. Lariguarda proprio le tortuose procedure per ottenere la cittadinanza: “Non ci deve essere una: a partire dai 18 anni e un minuto chi ha quei requisiti deve avere la cittadinanza italiana”. Parole assennate, oltre che sacrosante, anche se limitate allo sport.Ma losportivo in Italia esiste o no? Una“Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia” - prevede già, in realtà, una forma particolare disportivo. La norma prevede che una ragazza o un ragazzo immigrato in Italia, anche se non ancora in possesso della cittadinanza italiana, possa essere tesserato da un club italiano e partecipare regolarmente alle competizioni se regolarmente residente nel nostro Paese, dal compimento del decimo anno di età. I minori “” possono, dunque, ma non possono essere inseriti nelle selezioni nazionali, per cui invece è necessario avere la ‘normale’. Chi si trova in questa situazione deve, infatti, aspettare di compiere 18 anni e poi avviare la pratica per ottenere la cittadinanza italiana. Insomma, un bel ginepraio, giuridico e politico.Ma veniamo al. A rilanciare il tema della cittadinanza da acquisire dopo un ciclo di studi () o da genitori stranieri che vivono e risiedono in Italia () è stato il, a febbraio scorso, rilanciando una ‘vecchia’ proposta dem., ma non si scalda più di tanto. L’, ma ad oggi non ha mai chiesto particolari accelerazioni. La verità è che, a ogni legislatura, innon esisteva (e non esiste neppure oggi) unaper poter approvare una legge sulla cittadinanza per i residenti stranieri.Nella XVII legislatura, la precedente a questa, ilci provò, a fare lo, ma dovette fermarsi:– che permisero a quel governo di nascere e poi di esistere - già avevano ‘concesso’ molto (la legge sui diritti civili) e non vollero fare altro. Nella presente legislatura, la XVIII, sono benper riformare la cittadinanza, ma sono tutte e tre ferme nella I commissionedella Camera, presidente il pentastellato, che ora si dice “pronto” a tirarle fuori, dopo averle tenute ferme. Anche perché proprio isempre pronti a rivendicare ‘diritti’ (giustizia, omofobia, etc), su questo tema e da questo orecchio non ci sentono.è ripreso, formalmente, nell', ma da subito il percorso è finito su una strada in salita. Non solo per la ferma opposizione delle forze di, ma soprattutto per le divisioni interne all’allora(quella ‘giallorossa’ del governo Conte due): Pd e Leu che spingevano per farlo, M5s che frenava e Iv, come altri gruppi, che invece nicchiavano., ma manca ancora une, finora, l’unica cosa fatta è stato un ciclo di venti audizioni. Poi ci sono tre proposte di legge singole depositate.La prima proposta è a prima firma della ex presidente della Camera, oggi deputata del Pd,espressa da un genitore, bastano cinque anni per ottenerla. E’ un vero - e molto, integrato dallo. La seconda è a firma del dem: si tratta qui, invece, di un ponderato mix tra‘temperato’: infatti, disciplina, residenti da almeno 5 anni, ma prevede anche loLa terza proposta di legge è a prima firma(entrata e uscita da Forza Italia) ed è un verosi attiva per iprevioe dei suoi principi. Tre proposte di legge molto simili, come si vede, e che dunque sarebbero facilmente unificabili, ovesi decidesse a far partire l’iter per adottare un testo base e chiederne la discussione in commissione. Pur scontando, come è ovvio, il duro ostruzionismo che farebbero la Lega e FdI.