Donald Trump presidente Usa: da Meloni ai talebani, i conservatori esultano

Nel giorno della vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, a esprimere gioia e soddisfazione per l’esito – per molti scontato – delle elezioni americane sono stati in particolare i leader di destra e conservatori mondiali, che dai loro profili social si sono spesi in congratulazioni e lodi del (ri)eletto presidente.

Il “nuovo capitolo” per i Talebani e il silenzio di Putin

Tra i messaggi più clamorosi arrivati all’indomani del trionfo del tycoon c’è anche quello dei talebani, tornati nel 2021 al potere in Afghanistan proprio dopo che le truppe americane e occidentali si erano ritirate dal Paese. Questi si dicano speranzosi che la futura amministrazione Trump “compia passi realistici verso progressi concreti nelle relazioni tra i due Paesi e che entrambe le nazioni possano aprire un nuovo capitolo di relazioni”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Abdul Qahar Balkhi in un post su X.

Mentre dal ‘nemico’ giurato russo non è arrivato alcun commento. “Non so nulla dei piani del presidente” Vladimir Putin, commenta il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Non dimentichiamo che parliamo di un Paese ostile che è direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra contro il nostro Stato", ha aggiunto, sottolineando che Mosca valuterà Trump “sulla base dei fatti”.

Le reazioni dei politici italiani

Molte le reazioni dall'Italia alla vittoria di Trump alle presidenziali Usa. “A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente", scrive su X la premier Giorgia Meloni.

La reazione social di Matteo Salvini all'elezione di Donald Trump

“Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”, ha scritto su Instagram Matteo Salvini. Il leader della Lega e vicepremier si pone come obiettivo il “rinforzare il legame solidissimo con gli Usa”, mentre Antonio Tajani, l’altro vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri ha spiegato a Sky Tg24: “L'elezione di Donald Trump darà stabilità agli Usa, un nostro grande partner. Le relazioni transatlantiche sono la priorità del governo insieme ai rapporti con l'Ue. Lavoreremo con l'amministrazione Trump, credo che si potrà discutere di molte questioni, la Nato è una priorità”. “Io non vedo problemi per l'elezione di Trump, anzi credo che lui abbia una naturale simpatia per l'Italia – continua il forzista –. Come abbiamo lavorato bene con le precedenti amministrazioni, sono convinto che lavoreremo bene con la nuova amministrazione".

E a livello internazionale

Tra tutti gli esponenti della Destra internazionale, il primo a congratularsi con Trump è stato Viktor Orban, primo ministro ungherese: “Il più grande ritorno nella storia politica degli Usa! Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria. Il mondo ne aveva molto bisogno", scrive via social.

Sempre via social, è arrivata anche la reazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Cari Donald e Melania Trump, congratulazioni per il vostro più grande ritorno della storia! Il suo storico ritorno alla Casa Bianca rappresenta un nuovo inizio per l'America e un forte rinnovato impegno nei confronti della grande alleanza tra Israele e America. Questa è una grande vittoria!".

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024

Dalla Turchia si è espresso anche il presidente Recep Tayyip Erdogan, tramite un post su X: "Con il mio amico Donald Trump, che ha vinto le elezioni presidenziali dopo una lunga battaglia”. Erdogan esprime la speranza che “in questo nuovo periodo aperto con le elezioni americane, che si rafforzino le relazioni tra Usa e Turchia e che le crisi regionali e globali e le guerre, specialmente la questione palestinese e la guerra tra Russia e Ucraina, arrivino ad una fine”. “Io credo – prosegue il presidente turco – che si faranno più sforzi per un mondo più giusto. Spero che queste elezioni siano di beneficio per il popolo amico ed alleato degli Stati Uniti e per tutta l'umanità”.

Marine Le Pen, presidente di Rassemblement National, dall’ex Twitter augura a Donald Trump “ogni successo nella sua nuova presidenza degli Stati Uniti”. “La democrazia americana si è chiaramente espressa e gli americani hanno scelto liberamente il presidente. La nuova era politica che si apre deve contribuire al rafforzamento delle relazioni bilaterali e al perseguimento del dialogo e della cooperazione costruttiva sulla scena internazionale”, commenta.

L’esultanza travolgente di Elon Musk

Il CEO di Tesla sul palco con Donald Trump in uno degli ultimi comizi elettorali (Photo by Jim WATSON / AFP)

Infine, dopo i ringraziamenti pubblici dal palco di Palm Beach, arriva l’esultanza entusiasta su X dell’imprenditore miliardario Elon Musk: “Game, set and match”. Prima della certezza di vittoria, quello che di fatto è stato il più grande sostenitore e alleato di Donald Trump in queste elezioni, aveva scritto “Il futuro sarà fantastico” accompagnanto dalla foto di un razzo che decolla.

Nelle ore successive, anche ironizzando su un suo possibile trasferimento alla Casa Bianca a seguito del neo rieletto presidente, Musk ha postato una serie di tweet sulla vittoria, l’ultimo dei quali nella mattinata (italiana) del 6 novembre con scritto: “L’America è un Paese di costruttori. Presto sarete liberi di costruire”.