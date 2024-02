Katia Tarasconi nuova sindaca di Piacenza: dalla morte del figlio al trionfo elettorale

Una sfida al femminile: caso più unico che raro

In una delle sfide tutte al femminile di questa tornata elettorale amministrativa, caso praticamente unico viste le pochissime candidate a prime cittadine, Tarasconi, 48 anni, è riuscita a conquistare il cuore dei piacentini battendo la sindaca uscente Patrizia Barbieri, che per cinque anni aveva guidato la giunta di centrodestra nell'amministrazione della città. Già a

l primo turno – dove erano sei i candidati in corsa – la coalizione a supporto della neo sindaca, infatti, aveva fatto segnare un inatteso vantaggio (40% contro il 38%) nei confronti della sua sfidante. E pensare che il centrosinistra non si era presentato nemmeno compatto alle urne, con due candidati che, sommando i risultati ottenuto il 12 giugno (Stefano Cugini di Alternativa per Piacenza, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle,aveva superato il 10%) avrebbero ottenuto già allora la maggioranza assoluta. Le spaccature c'erano e sono rimaste, ma il consenso per Tarasconi è stato sufficiente per la conquista della città.

Chi è Katia Tarasconi

La tragedia improvvisa: il figlio morto in un incidente

Dalle ceneri è rinata la fenice:, consigliera regionale del Pd è. E vince lo scontro elettorale a pochi mesi dalla, avvenuta a settembre scorso. Tarasconi infatti al ballottaggio di domenica 26 giugno, civica alla guida di una coalizione della quale hanno fatto parte tutti i partiti di centrodestra.Katia Tarasconi, quindi, è la nuova sindaca di Piacenza. Nata a Piacenza il 5 ottobre 1973 ha sia la, essendosi laureata negli Stati Uniti. Il padre è un noto imprenditore, Maurizio Tarasconi, fondatore e presidente di Piacenza Intermodale. A 13 anni Katia segue la madre, trasferitasi a Long Island, e qui trascorre l'adolescenza e completa gli studi. Si laurea all’Università di Miami e successivamente lavora come grafica, nell’editoria e nella comunicazione. È tornata in Italia a fine Novanta, e nel 2007 esordisce in politica. Comincia nel ruolo didella sua città natale, nelle giunte guidate da Roberto Reggi e Paolo Dosi fino al 2015, per poi diventare(di cui è presidente in Emilia), riconfermata cinque anni dopo. Della vita privata di Katia Tarasconi si conoscono pochi dettagli. In passato è stata sposata con un americano, padre dei suoi. Oggi ha un nuovo compagno,, che la affianca da diversi anni.Pochi mesi fa, la vita familiare di Katia Tarasconi è stata scossa da una tragedia improvvisa quanto devastante. Il 17 settembre 2021 suo figlio, 18 anni, è statodurante un weekend con i suoi amici a Roma. Centrato in pieno da un tram mentre viaggiava in motorino di notte. Una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della madre, che in un commovente post su Facebook, all'epoca, aveva scritto: "Balla amore mio, balla come solo tu sapevi fare.. Affido qui il mio grazie a tutti quelli che ti vogliono bene, l’amore è arrivato da tante parti di mondo. Da tante vite che hai toccato". Un addio straziante, che però non le ha tolto la grinta e la forza di rimettersi in gioco. Ad aprile, in un'intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, aveva dichiarato che la morte del suo bambino era, "Ma sai che non puoi farci niente e allora dici:". E lei lo ha fatto, con coraggio e passione, e chissà che da lassù, il suo Kristopher non le abbia rivolto un occhio di riguardo per questa sua nuova sfida.