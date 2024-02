Pete Buttgieg, ministro dei trasporti Usa, adotta due gemelli col marito. Sarcasmo di tv e opposizioni

Da metà agosto per alcune settimane il ministro dei trasporti Pete Buttigieg non si è fatto vedere in ufficio ma solo ora si è scoperto il perchè: dopo aver adottato due gemelli (qui la notizia), Joseph August e Penelope Rose, con il marito Chasten, Buttigieg, che è apertamente gay, è entrato in aspettativa per paternità. "Siamo fortunati ad avere politiche familiari che l’amministrazione Biden sta cercando di estendere a tutto il Paese", ha detto alla Msnbc Buttigieg che nel frattempo è tornato al suo posto e che in novembre si recherà a Glasgow per la conferenza CoP26 sul clima.

"I neonati? Bellissimi, ma accudirli è un lavoro"

Usa indietro nel welfare per neogenitori

"Avere la flessibilità di occuparci dei nostri neonati è bellissimo, ma posso assicurarvi che è stato certamente un lavoro". La notizia dell’aspettativa del ministro dei Trasporti, in un momento in cui laminaccia tutti i settori dell’economia, ha provocatoin molti casicontro Buttigieg. Se il senatore repubblicanoha criticato la sua assenza "durante una crisi dei trasporti che sta danneggiando i lavoratori american"», con schernodella Fox Newssi è chiesto se l’ex ‘Mayor Pete' (Buttigieg è stato sindaco di South Bend in Indiana dal 2012 al 2020) non ne abbia approfittato per "" i due neonati. "Se Carlson voleva mettere a segno un punto contro l’aspettativa dei papà poteva farlo senza usare stereotipi omofobici", ha replicato, portavoce del Victory Fund, una ngo che si batte per una maggior presenza di personenellaLaa sua volta ha difeso il ministro papà: "È stato un modello importante dell’importanza che i nuovi genitori possano restare a casa a occuparsi dei bebè senza perdere lo stipendio", ha detto la portavoce. Gli Stati Uniti sono una ‘' tra i Paesi occidentali perchè non hanno politiche ad hoc per iai neo-genitori. Possonoper 12 settimane, ma, i dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti, e lo stesso diritto non spetta a chi lavora per piccole imprese: questo mette a rischio soprattutto. Quanto alla, la rete dinon ha commentato l’infelice battuta di Carlson: l’emittente offre aidi cui si è avvantaggiato quest’anno, uno dei volti di ‘Fox and Friends’.