Polonia, nuovo attacco ai diritti civili: la guerra contro le donne, le minoranze e la comunità Lgbtq+ continua

L'(in)giustizia polacca

Il nuovo Istituto: un superprocuratore "Grande Fratello" orwelliano

La piazza rossa polacca

Non bastava la contestatissima norma, entrata in vigore ormai da quasi un anno, a gennaio 2021, chee che in pratica sancisce il divieto quasi totale di abortire. Non bastava la morte, una su chissà quante altre, di, una giovane parrucchiera stroncata dalla sepsi dopo che i medici si sono rifiutati di praticare l'interruzione di gravidanza sul feto, malformato ( leggi qui ). Non sono bastate, ininterrotte da mesi, che hanno tinto di rosso le strade della Polonia. Battaglie perse, battaglie vinte, battaglie di una guerra che non sembra voler cessare.Nel Paese, da tempo ormai, si sta provando a far approvare una legge ancora più restrittiva, che introduca il. Dopo varie bocciature in Parlamento il partito di governo,, si è rivolto alla Corte costituzionale, la quale in una pronuncia ha stabilito che l'aborto, se non–certificato dai medici–, non rispetta i valori della carta fondamentale polacca. Insomma la vita di migliaia di donne è appesa ad un filo, in bilico nella bilancia di potere della politica. E a nulla, finora, è servita la protesta sulladella Consulta da parte dell'opposizione polacca e della stessa Unione europea, la cui Corte di Giustizia ha condannato di recente lo Stato a pagare unaproprio per questo motivo. Tra i giudici della massima giustizia polacca, infatti, ci sono membri molto vicini al Pis – tra cui il portavoce Aleksander Stepkowski – e diversi di loro fanno parte del, promotore in questi anni di alcune delle leggi sui diritti civili più aberranti, come quella che ha istituito le "zone libere da LGBTQ+", quella che equipara l'educazione sessuale alla pedofilia e quella che ha approvato la fuoriuscita del Paese dalla Convezione di Istanbul contro la violenza sulle donne.Ora la Polonia compie un altro passo avanti verso quella che ai media internazionali appare come l'instaurazione di un Grande Fratello medievale: in Parlamento si sta per approvare la creazione di un, guidato dal cattolico fondamentalista, con lo scopo ufficiale di scoraggiare divorzi, impedire aborti e disgregare le famiglie arcobaleno. Per questo è stata prevista la figura di unEcco se avete lettosapete benissimo di cosa sto parlando: quell'occhio del dittatore costantemente puntato sugli individui, schedati, seguiti, sorvegliati, in una sorta di regime pervasivo che, in barba a qualsiasi legge sulla privacy, scandaglierà la popolazione per. Tutto ciò che è fuori dagli schemi di un ordine (feudale) prestabilito verrà visto, preso, punito. Adesso che avete in mente quell'immagine, scacciatela e aprite i giornali, accendete le tv o il computer. Non è più finzione, in Polonia è realtà. O almeno lo diventerà tra breve. L'approvazione al Senato è infatti prevista per metà dicembre e la figura del superprocuratore sarà introdotta dal mese successivo. Una seconda legge è stata esaminata mercoledì 1 dicembre sempre dal Sejm, la Camera Bassa del Parlamento polacco, ma non è passata, anche se per pochissimi voti. In essa veniva. In violazione di ciò che la stessa giustizia (o 'ingiustizia') polacca aveva stabilito nella pronuncia. "Nonostante la morte di Izabel la legge punta a", spiega, membro dell’associazione umanitaria International Planned Parenthood Federation European Network (Ippf), di stanza a Bruxelles. "Il modello è il Salvador" aggiunge, riferendosi quindi ad uno dei Paesi più retrogradi al mondo nel campo dei diritti delle donne. Il guanto di sfida lanciato dal governo di Mateusz Morawiecki, anche se momentaneamente 'caduto', è all'Unione Europea, che sta cercando di 'intralciarne i piani' con multe salate e richieste ufficiali di scioglimento della, una sorta di Inquisizione dei togati.L'appello alla reazione, più forte, incisiva, da parte di Bruxelles intanto arriva dalle piazze, dove da mesi donne (e uomini) protestano ininterrottamente contro l'instaurazione di quello che agli occhi di molti appare come uno Stato totalitario, senza diritti fondamentali, senza possibilità di essere se stess* diversamente dallo standard imposto, senza privacy. Un abominio, in una nazione che, sotto regimi totalitari c'è stata ben due volte. Ma con la superprocura dell'Istituto per la famiglia e la demografia, la Polonia sferra "un nuovo, micidiale attacco alle donne, alle minoranze, agli oppositori, alle persone Lgbtq+ – afferma l'attivista–. L'non può più stare con le mani in mano,. Queste leggi sono una provocazione, uno schiaffo in faccia anche all’Unione europea"."Potranno sorvegliare le donne per capire se vogliono abortire o prendere la pillola del giorno dopo, perseguitare le famiglie arcobaleno, strappare i figli alle persone Lgbtq+, impedire divorzi.". Lempart, vittima a sua volta di una durissima persecuzione legale sta subendo 83 processi, uno dei quali potrebbe mandarla in carcere per otto anni, madre delle piazze polacche, cofondatrice dell', da anni si batte per i diritti delle donne, delle minoranze e della comunità Lgbtq+. Non ha paura per sé, piuttosto per quello che potrebbe accadere alle sue connazionali. E quel cerchio di repressione, discriminazione, odio, lo vuole rompere ad ogni costo. Davanti al quartier generale del Pis (Diritto e Giustizia), si è sdraiata in terra, con centinaia di altri manifestanti coperti da lenzuola tinte di rosso, durantedi questi giorni. Perché tante, troppe persone, quel sangue, lo stanno perdendo, stanno perdendo la vita, la dignità, la forza di reagire. Le strade e le piazze di Varsavia e della Polonia si tingono di rosso, la battaglia continua. E la guerra non è ancora finita.