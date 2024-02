Ragazze madri costrette a dar via i figli "nati dal peccato": la protesta delle donne britanniche

Immaginate di essere giovani, molto giovani, e di. E che questo vi vengadalle bracciaconcepito al di fuori di un matrimonio. Questa è la storia di circache, negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, furono obbligate a dare i propri neonati indopo essere state affidate a delle istituzioni religiose, e che ora. Questi organi religiosi gestivano 150 case per ragazze madri, prima che la responsabilità principale per la questione delle adozioni fosse trasferita dalle organizzazioni di volontariato alle autorità locali nel 1976. Questa vicenda, nota da sempre, ha fatto nuovamentequando la Bbc ha mandato in onda ledi alcune di queste donne, tra cui quella della, che, nel 1966, partorì un bambino a 17 anni e fu poi costretta a lasciarlo. "È stata una coercizione. Le frasi che mi dicevano eranoe 'se ami davvero il tuo bambino, dovresti rinunciarvi'", ha raccontato alla televisione. "Ma io non ho rinunciato a mio figlio né l'ho abbandonato. Le scuse ripulirebbero il mio nome e il suo. Ciò che è accaduto èe ora è il momento di chiedere scusa", ha aggiunto. "Quando partorii non mi fu dato alcun antidolorifico. L'ostetrica disse: così te ne ricorderai e non commetterai più peccato"., sono state circache hanno dovuto dare i lorosemplicemente perché erano. Venivano emarginate dalla società, dalle famiglie e dai gruppi religiosi, e i loro figli venivano definiti illegittimi poiché non erano nati da una tradizionale unione matrimoniale. Circa la metà di queste donne ha subitoper rinunciare ai propri bambini da parte di professionisti, inclusi medici e ostetriche. Spesso non sapevano nulla della famiglia a cui il proprio bambino sarebbe stato affidato, ma oggi, a distanza di decenni, quelle stesse mamme chiedonoe vogliono che il governo si scusi pubblicamente per le adozioni forzate, che in passato sono state costrette ad accettare. Per questo è nato, fondato da Veronica Smith, una donna di 74 anni, che nel 1965 ha dovuto dire addio al suo piccolo dopo solo una settimana dalla sua nascita. La donna afferma che delle scuse sono il minimo che lo Stato possa fare per dare una consolazione a tutte quelle che, come lei, hanno vissutoa causa di quelle adozioni. Veronica ha raccontato che suo padre non ha mai saputo della gravidanza, poiché non sarebbe riuscito a sopportare la vergogna: "Onestamentequalcuno forse sarebbe statoper lui. Avevo commesso un peccato mortale e, agli occhi della Chiesa cattolica, non sarei mai andata in paradiso”. "Quello che è successo a queste donne è straziante e indifendibile. Scusarsi con loro è la cosa giusta da fare per il governo", ha affermato. Nel 2016, il, capo della chiesa cattolica in Inghilterra e Galles, si scusò per il dolore causato a queste giovani madri. "Purtroppo per le donne non sposate l'adozione era considerata nel migliore interesse della madre e del bambino", disse. Ancheha espresso rammarico: "Ciò che in quel momento si pensava fosse la cosa giusta da fare, ha causato un grande dolore". Nel 2013 anchee, cinque anni dopo, si scusarono. Nel Regno Unito, invece, nel 2018 una mozione approvata dai deputati ha chiesto aldi farsi portavoce delle scuse da parte delle istituzioni. Ma ciò