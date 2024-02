Regioni, una sola donna presidente su venti, assessore una su quattro. E appena tre si occupano di sanità"

Cinque vice rosa e tre assessore alla sanità

Tesei (Umbria): "Chiamatemi presidente"

Se la composizione delle giunte regionali fosse l’unico termometro per misurare lo stato di salute dellenel nostro Paese, dal colore delle sue, il responso sarebbe:. Scorrendo frettolosamente i brevi elenchi degli assessori che formano gli organi di governo delle 20 regioni italiane, non può infatti non sfiorarci un pensiero: “”. Contandoli poi, si corregge il tiro: “”. Spesso ricoprendo incarichi ritenuti meno strategici, le donne che dasiedono nelle giunte regionali sono infatti appenadel totale:. Leggermente di più rispetto alla media delleneiMa, a differenza di quanto accade per gli enti comunali o i consigli regionali, nelle giunte il principio delviene rimesso ai singolie alle specifiche, che non prevedono una quota rosa da raggiungere, pur richiamandosi al principio della “promozione del riequilibrio tra entrambi i generi”.Nella mappatura del, che Luce! ha restituito nella tabella qui sopra, fa da guida la, che ha eletto in giuntasu, raggiungendo così ildi presenze femminili sul totale. All’estremo opposto, lavede invece la presenza di, registrando il record negativo del. Non va troppo meglio perche, in percentuali diverse, presentano comunquesull’intera giunta. Tornando alla cima, sul podio salgono ildi Nicola Zingaretti, che si attesta al 36,3% di presenze femminili, insiemecon ildi assessore sul totale dei membri. A scendere, nella, troviamo la) con 4 assessore su 13 membri, la(29,4%) con 5 assessore su 17, la(28,5%) con 2 donne su 7 in giunta, il, lae lapari merito (27,2%) con 3 assessori su 11, ile la(25%).Mettendo da parte il dato numerico, il divario comunque resta. Ed è sostanziale. Le donne che ricoprono il ruolo dinelle giunte regionali italiane sono cinque:per l’Emilia Romagna, Letizia Moratti per la Lombardia,per la Toscana,per il Veneto eper il Trentino Alto Adige. Guardando invece più prosaicamente al, tra gli assessorati non c’è dubbio che quello alla Sanità sia il più strategico per la capacità di spesa, dato che investe la maggior parte delle risorse che le Regioni hanno a disposizione. Ebbene, se si guarda a questo incarico, sono soloscelte per ricoprirlo: sempreper la Lombardia,per il Veneto eper l’Abruzzo. Infine, a spostare lo sguardo sui presidenti di Regione eletti, quella dell’Umbria,è l’unica "lei" in campo. Chissà se preferisce essere chiamata presidente o presidentessa.“No no, va bene presidente”, risponde sicura al telefono. Da ottobre 2019 è alla guida della Regione che, Tesei, 62 anni, ha una lunga carriera politica alle spalle: per dieci anni sindaca del comune di Montefalco, nel 2018 diventa senatrice nel collegio uninominale di Terni. Intervistata, non nega che il problema di genere esista, ma sicuramente non la riguarda: di fronte al fatto di guidare una giunta che vede, commenta: “Lo ritengo un equilibrio corretto. Non ne faccio solo una questione di azzurro e rosa, la faccenda è più articolata”.“Mah. Chi sceglie è la comunità. Si accede a questo ruolo attraverso una candidatura e in seguito a una campagna elettorale. Io le ho fatte entrambe e la mia elezione è stato il risultato. I miei concorrenti erano tre uomini, ma alla fine i cittadini umbri hanno scelto me. E spero non lo abbiano fatto perché ero una donna”.“Bisognerebbe vedere caso per caso, si tratta di elezioni libere. Forse il problema dovrebbe essere spostato a monte, vedendo se i due sessi hanno pari possibilità di candidarsi. E comunque ci tengo a dire una cosa: nell’ambito della conferenza delle Regioni, con i miei colleghi presidenti ho un rapporto alla pari. Assolutamente corretto e non vedo differenze di trattamento.”“Io credo che le donne vanno valorizzate, perché meritano”.“L’equilibrio è corretto. Non si guarda alla percentuale, si guarda alle competenze. Non ne faccio una questione di rosa o azzurro. Comunque l’assessore che è in giunta, Paola Agabiti, ha deleghe molto importanti (Programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio ndr), quindi c’è sicuramente la valorizzazione della capacità delle donne”.“Sicuramente, vediamo che le percentuali non sono a favore delle donne. Su questo bisogna fare una riflessione: le donne hanno delle competenze, hanno delle capacità e devono essere messe in condizioni di poterle esprimere, anche nell’interesse della politica e del Paese”.“Le leggi ci sono state e ci sono, lo vediamo anche per quanto riguarda le quote rosa nei consigli di amministrazione delle società. Quindi quest’attenzione già c’è. Il problema credo sia culturale e, come ho già detto, si risolve valorizzando le competenze femminili”.