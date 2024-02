Von der Leyen: "Bebe Vio, esempio per tutti". E lei: "Che applauso, volevo sotterrarmi"

Bebe: "Ho detto a Gentiloni: Paolo, aiutami"

"Prendiamocome un, è riuscita a raggiungere grandi traguardi applicando il suo credo:”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea,, nel discorso sullo stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo, dove è presente l’atleta paralimpica italiana, invitata dalla stessa Von der Leyen (foto in alto: dal profilo Twitter di Enzo Amendola). “Lasciamoci ispirare anche dache hanno, che dimostrano che si può raggiungere tutto quello in cui si crede. Questa è l’e il suo futuro, rendiamo l’Europa più forte insieme”, ha proseguito Von der Leyen. L’Aula della plenaria di Strasburgo ha rivolto a Bebe Vio un“Volevo sotterrarmi. E’ stato veramente imbarazzante", ha commentato Bebe alla fine dell'udienza plenaria parlamentare. "... mi sono avvicinata a Paolo Gentiloni e gli ho detto ‘aiutami... Anche avere Paolo come compagno di banco è stato divertente”, aggiunge. “E’ stato bellissimo - continua Vio - ci ha invitati la presidente, che non conoscevo. E’ una persona speciale. Siamo state un po’ insieme ieri sera. Veramente pazzesca, essere qui è stupendo. Poter rappresentare il mondo, dello, deie della. Sono cose cui tengo moltissimo. Essere qui e poterle rappresentare è veramente bello. Anzi, grazie italiani, perché poter esser qui per voi è bello”.“In realtà - risponde - la parola esempio mi fa sempre molta paura. Mi sento però fiera di poter rappresentare queste cose, sono molto felice. Abbiamo parlato di fare tante cose insieme. Sapere di avere il supporto di una persona così speciale è veramente qualcosa di bello. Ha guardato il documentario Rising Phoenix, il documentario su Netflix nostro,. Guardatelo, è veramente figo”. “La figata dello sport - aggiunge Vio - è questo: lei mi ha vista a Tokyo. Tu vedi un’azione sportiva e sai che dietro ci si può fare molto altro dietro. A livello comunicativo si può fare veramente tanto”.“Non sono bravissima a fare appelli. So solo - replica - che. Ho 24 anni e da tanto tempo me la godo veramente tanto, facendo un sacco di cose. Semplicemente perchétutto ciò che faccio. Secondo me se ti diverti, ti impegni, riesci a trovare un obiettivo e un sogno da raggiungere. Trovate qualcosa che vi diverta veramente”.