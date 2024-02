Addio a Louise Fishman, pittrice e femminista. Ritrasse le esponenti del movimento e fu paladina dei diritti di gay e lesbiche

L’artista statunitense, i cui eleganti dipinti sintetizzavano l’astrazione modernista con la sua, è morta a Manhattan all’età di 82 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il, è stata pubblicata il 4 agosto 2021 dal “New York Times”. I suoi lavori sono presenti in molte collezioni americane, tra cui ile ilof American Art di New York; ildi Washington; l’of Art di Atlanta; ildi New York. Recentemente era stata ospite della Emily Harvey Foundation a

Nata a Philadelphia il 14 gennaio 1939, Fishman ha vissuto e lavorato a New York per oltre cinque decenni. È stata attiva nel movimento femminista negli anni ‘60 e ‘70: durante questo periodo ha temporaneamente abbandonato la pittura per indagini scultoree che perseguivano un’arte più distintamente femminile. Il ritorno di Fishman alla pittura fu anticipato dalla sua seminale serie “Angry Women” del 1973, che rappresentava importanti figure del movimento femminista. In un’epoca in cui il postmodernismo sosteneva che la pittura fosse “morta”, Fishman decise di riappropriarsi dell’Espressionismo astratto.

Continuando a sostenere la causa femminista, Fishman è stata anche una paladina dei. In monumentali, energiche superfici di colore e tessiture densamente stratificate, i suoi dipinti esemplificano un’dei materiali e della creazione di segni. Usando, insieme ai più tradizionali pennelli, Fishman costruisce composizioni aaggiungendo, raschiando via e riapplicando la pittura, a voltele tele per un lungo periodo di tempo. Notevoli non solo per la loro maestria tecnica, le sue astrazioni sono anche emotivamente evocative.