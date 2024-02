Celiachia: le iniziative di AIC per il rientro a scuola di 30mila studenti

In Fuga dal Glutine e A scuola di celiachia

La legge quadro n.123/2005

Come richiedere la dieta senza glutine per la propria figlia o figlio?

Un alunno celiaco può mangiare insieme agli altri?

Può partecipare a uscite didattiche o lavoretti in classe che prevedono la manipolazione di materiali?

Come rendere sicura una gita scolastica che prevede pranzo e cena fuori casa?

Come far aderire la propria scuola ai progetti “In fuga dal glutine” o “A scuola di celiachia”?

Tutti a scuola! E all’ora di pranzo, tutti a mensa. Ma non tutti, a tavola, siamo uguali. Lo dicono i dati: in Italia sonodella scuola dell’infanzia e primaria di primo e secondo grado che hanno ricevuto una diagnosi di, circa il 14% del totale delle persone diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2021). Per questi bambini settembre significa rientrare in aula e affrontare un nuovo anno, facendo i conti con la propria malattia e confrontandosi con i compagni di classe durante il pranzo in mensa: è fondamentale che le scuole offrano unper gli studenti con celiachia. Informare dunque insegnanti, addetti alle mense e gli altri alunni sulla malattia e su come tutelare chi ne soffre è l’obiettivo che ha spinto AIC - Associazione Italiana Celiachia ad avviare alcunea supporto degli studenti con celiachia e le loro famiglie.“In Fuga dal glutine” è il progetto che AIC porta nelle scuole dell’infanzia e primarie: giochi collettivi, quaderni didattici e favole a disposizione degli insegnanti per spiegare agli alunnie, contestualmente, parlare di, intesa come risorsa e ricchezza. Il progetto, interamente gratuito, prevede un incontro informativo con i docenti interessati sui seguenti temi: celiachia, dieta senza glutine, gestione di eventuali difficoltà riscontrabili nella vita scolastica (come ad esempio la mensa). In questa occasione viene anche illustrato il materiale didattico da utilizzare in classe. In parallelo, AIC ha avviato “”, il programma nazionale di formazione rivolto agli Istituti Alberghieri per preparare quelli che saranno i “ristoratori di domani”. L’obiettivo è fornire conoscenze sulla patologia, sulle esigenze nutrizionali, sulla gestione di tutte le fasi del servizio senza glutine . Studentesse e studenti possono svolgere progetti di alternanza scuola lavoro presso locali aderenti al programma 'Alimentazione Fuori Casa senza glutine' di AIC che raccoglie 4000 esercizi commerciali formati. Un'educazione che può essere rivolta anche agli insegnanti a cui viene fornito materiale didattico ad hoc per parlare di questo tema con i propri alunni, aiutandoli a sviluppare interesse e consapevolezza verso chi convive con. La formazione viene svolta da docenti esperti AIC ed è spesso integrata da laboratori pratici.In Italia, nel 2005, viene emanata la, che regola la protezione dei soggetti malati di celiachia e contiene un articolo specifico sulla tutela alimentare delle persone celiache, l’articolo 4.3 che sancisce che ‘nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine ( Qui il testo completo della Legge ) "Attualmente il diritto al pasto senza glutine nelle mense della scuola pubblica è ampiamente garantito in tutta Italia.Possono ancora esserci specifici casi di mancata o parziale applicazione, come la richiesta di fornire alcuni alimenti da casa, su cui AIC intende intervenire: la dieta speciale deve essere sempre garantita, essere analoga per tipologia di piatti e valori nutrizionali a quella degli altri studenti e non richiedere costi aggiuntivi alla famiglia" spiega Rossella Valmarana, presidente di AIC - Associazione Italiana Celiachia. "Il rientro a scuola rappresenta per bambini e ragazzied è fondamentale che possano viverlo con gioia: AIC lavora per garantire ai tantissimi studenti celiaci, e ai loro genitori, il diritto di affrontare il nuovo anno scolastico con serenità. Per questo abbiamo deciso di stilare e diffondere alcuni consigli pratici dedicati a genitori e insegnanti".Bisogna rivolgersi alla propria ATS/Comune/Scuola compilando l’eventuale modulistica per la richiesta di dieta speciale. Chiedere al medico/pediatra di libera scelta o del Centro Ospedaliero una certificazione attestante la diagnosi di celiachia e la necessità di dieta senza glutine, oppure fargli compilare il modulo già predisposto da ATS/Comune/Scuola.Assolutamente sì, gli alunni celiaci non solo(purché siano tutti informati della sua condizione e si faccia attenzione alle eventuali contaminazioni) ma devono essere integrati il più possibile, senza vivere il pasto come un momento in cui sentirsi diversi dagli altri. Gli insegnanti possono dare un contributo importante in termini di controllo e per sensibilizzare gli altri studenti affinché prestino attenzione a non fare cose che per un alunno celiaco possono rivelarsi pericolose: esempio lanciare briciole di pane, scambiare le posate o fare assaggi da un piatto all’altro.Non ci sono rischi se i materiali utilizzati sono naturalmente senza glutine, come ad esempio. Via libera anche a. Se l’attività prevede la manipolazione di farine o paste da modellare già pronte che possono contenere tracce di glutine, è necessario innanzitutto chiedere l’autorizzazione ai genitori, quindi insegnanti o educatori devono controllare che il bambino non porti nulla alla bocca, si lavi le mani accuratamente e indossi un grembiule pulito. Va sempre ricordato che il rischio è legato all’ingestione del glutine e non al contatto o all’inalazione. Quando in classe c’è uno studente celiaco, una soluzione inclusiva è quella diper tutti.Genitori, insegnanti e dirigente scolastico devono collaborare perché le(alberghi/ristoranti)del servizio senza glutine. AIC, grazie al Programma Alimentazione Fuori Casa (AFC), mette a disposizione una Guida con oltre 4000 locali informati sulla celiachia e sulla dieta senza glutine tra cui la scuola può scegliere una struttura: i genitori possono condividere la Guida oppure la scuola può richiedere ad AIC il codice APP AIC Mobile.Segnalate la vostra scuola all’AIC Locale che provvederà a presentare il progetto ai dirigenti scolastici, e l’istituto, se interessato, potrà aderire.