Diversity & Inclusion: è davvero una questione di genere? Ascolta il podcast "Victim blaming" con Elisa Piras

Luce! pubblica la serie di 18 podcast sul temarealizzati da. Ogni lunedì e venerdì su Luce! un nuovo podcast della serie. Ciascuno sarà dedicato a uno specifico tema emerso dalle ricerche e dai dibattiti organizzati da) fra esponenti del mondo della scuola, delle imprese e del Terzo settore. Il podcast di oggi ha per tema "", con, Didactic coordinator, master in Human righte and Conflict management della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa Ascolta il podcastI podcast pubblicati: "" con" con" con" conconconconconconcon, con" con" concon, con" con