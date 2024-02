“I have a dream“ compie 60 anni: perché tutti abbiamo un sogno da realizzare

“ compie 60 anni. Tanti ne sono passati da quell'assolato 28 agosto 1963 quando, durante una manifestazione per i diritti civili capace di radunare quasi 250mila persone, Martin Luther King pronunciò nel suo indimenticabile discorso la frasedavanti al Lincoln Memorial di Washington. Si racconta che il discorso, tra i più famosi della storia americana , King lo avesse preparato poche ore prima di salire sul palco. Un messaggio di speranza e lotta per un

In quel caldissimo mercoledì lungo il vialone che finisce ai piedi del monumento costruito in onore di, vide il suo apogeo la grande Marcia per ilche, secondo gli organizzatori, doveva riunire circa 100mila persone. Alla fine ne arrivarono più del doppio, si parla di 250mila, compresa la cosiddettaguidata dall’attore e cantante, che nei giorni precedenti aveva fatto il giro degli Studios in California affinché i produttori liberassero le loro star per un giorno. E lì si presentarono tutti:arrivata dalla Francia. L’ultimo a parlare fra gli oratori fu lui, il reverendo. Cinquant'anni dopo, alla stessa ora (le 15, 21 in Italia) il presidente americano, volle ricordare le parole leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani pronunciando il suo, di discorsi. Sogno compreso.Tra i diritti civili per i quali il movimento di MLK si batteva, grande importanza era data alKing si adoperò soprattutto per effettuare tra la popolazione nera la cosiddetta “”. In una situazione politica in cui mediamente meno di un nero su cinque esercitava il suo diritto di voto, lapose l’accento sull’influenza che poteva esercitare l’elettorato afroamericano votando un candidato piuttosto che un altro candidato razzista. Questo efficace modo di pensare fu adottato anche dache lottò per i. Il 14 ottobre 1964 Martin Luther King ricevette il premio: “Un riconoscimento a tutte le persone nobili che hanno lottato per i diritti civili“, sottolineò il leader nel ricevere notizia del riconoscimento. Morì assassinato il 4 aprile 1968 per mano di un omicida che lo freddò con un colpo di fucile mentre usciva sul balcone di un hotel di, dove si trovava per la sua attività di attivista. In parte perché preoccupato dalle possibili violenze in seguito all’assassinio di King, il Congresso americanoLa marcia su Washington per il lavoro e la libertà del 1963 è considerata una dellee unanegli States. Quella protesta servì a fare pressione sul Congresso degli Stati Uniti affinché approvasse ilnel 1964 per proibire la discriminazione razziale e la segregazione, così come ildel 1965 per vietare le barriere al. Il figlio maggiore di King,, e altri leader dei diritti civili hanno parlato al Paese sabato 26 agosto davanti al Lincoln Memorial, in onore del presidente Abraham Lincoln (1861-1865) e dove Martin Luther King Jr. pronunciò il suo famoso discorso per chiedere la fine del razzismo negli Stati Uniti.Migliaia di persone hanno marciato contro il razzismo in occasione del 60° anniversario della storica marcia:, ha detto alla folla di essere “” che gli Stati Uniti stiano “andando indietro invece che in avanti”. “Dobbiamo difendere il diritto di voto per tutti. Dobbiamo garantire che le nostre donne e i nostri bambini siano trattati allo stesso modo. Dobbiamo porre fine alla violenza armata. Solo allora potremo dire un giorno che siamo una grande nazione”, ha affermato. Le commemorazioni dureranno fino a lunedì, quando il presidente degli Stati Unitie la vicepresidenteincontreranno la famiglia di Luther King per commemorare l’”. “Ho un sogno: un giorno i miei quattro figli vivranno in una nazione dovema per il loro carattere”, disse quel giorno il reverendo. Parole che continuano a scuotere le coscienze negli Stati Uniti."Io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini siano stati creati uguali. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo erano stati schiavi e i figli di coloro che un tempo avevano posseduto gli schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho davanti ai miei occhi un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo dell’arroganza dell’oppressione, si trasformerà in un’oasi di libertà e giustizia. Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere".Negli ultimi anni gli Stati Uniti e il mondo hanno affrontato una serie di sfide legate alla giustizia sociale, alla discriminazione razziale e all’uguaglianza. Il movimento, in particolare, ha portato alla ribalta analoghe questioni sollevate ai tempi da Martin Luther King, richiamando l’attenzione sulla necessità di un cambiamento duraturo, particolarmente per quanto riguarda le istituzioni e alle forze dell’ordine. 