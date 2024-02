In Kenya l'alternativa alla barbarie: "Non serve la mutilazione per dimostrare di essere donna"

Una cerimonia alternativa

Sradicare tradizioni per crearne di nuove

Organizzato da Amref Health Africa, il programma di quattro giorni serve anche come alternativa al matrimonio precoce. Grace Majakusi, responsabile del progetto, spiega a AJ+ che "le MGF sono profondamente radicate nella nostra cultura, nella cultura Masai" e, facendo un paragone, "non si può sradicare un albero a meno che non si rimuovano tutte le radici". "Sappiamo che per cambiare abitudini, per cambiare la mentalità e l'atteggiamento ci vuole tempo. È per questo che ci siamo prese quel tempo, in modo che la gente cambi atteggiamento, cambi la sua mentalità e ora accetti di formare le ragazze". Gli anziani Maasai del villaggio hanno infatti benedetto le adolescenti durante la cerimonia finale, versando olio sulla loro fronte e recitando riti tradizionali. Felista Toiyan, una delle istruttrici, afferma: "Quando stavamo pregando per queste ragazze c'erano uomini molto anziani. Erano lì, i nostri padri, i loro nonni. Hanno deciso di partecipare e di benedire le ragazze senza che subissero le mutilazioni. Quindi, se quei nonni e nonne possono accettare questa cultura, ormai il problema non esiste più e la cerimonia di 'maturità' alternativa è diventata una passeggiata".

A Kajiado, un villaggio del, oltrehanno completato uncome alternativa alla, un rito di passaggio nella cultura tradizionale Maasai. A darne notizia è il sito AJ+, che fa parte di Al Jazeera Media Network, dedicato ai diritti umani e all'uguaglianza che si occupa di amplificare le voci delle comunità emarginate che cercano di far vedere e sentire le loro storie.È il caso di questa comunità keniana, che si batte per sostituire questa terribile pratica con un'alternativa rituale altrettanto significativa e sicuramente meno pericolosa per la vita di centinaia di giovani. Danze, preghiere e soprattutto una formazione sui propri diritti e su come fare per farli rispettare sono alla base di un percorso che vuole cancellare una barbara usanza che causa ogni anno centinaia di morti inutili.Il programma è stato organizzato da, che forma i membri della comunità ad agire come facilitatori verso pratiche alternative. Le ragazze, nella cultura tradizionale Masaai, dovrebbero infatti subire la mutilazione genitale femminile come un. Ma attraverso questo speciale progetto sono i membri stessi del villaggio a spiegare alle ragazze quali sono loro diritti, l'importanza dell'istruzione e come tenere discussioni produttive con persone con opinioni opposte. "Per me significa la fine delle MGF...", afferma Abigail Namelok, una delle giovani che ha terminato il programma."Ho imparato molto, ed ora sono in grado di distinguere tra la parte cattiva della nostra cultura e la parte buona. Ho imparato a proteggere le mie figlie, le mie sorelle, le mie cugine – spiega Namelok –. Molte persone sono entusiaste (del programma). Si uniscono a noi nella cerimonia e lo sostengono".Il Kenya ha vietato la mutilazione genitale femminile nel 2011, ma questa viene ancora praticata. Laper chi la pratica è di. Eppure, una donna su cinque tra i 15 e i 19 anni ha subito una MGF. Secondo gli studi dell'ONU la pratica è diffusa ancora ine si stima che 4 milioni di ragazze nel mondo sono minacciate da questa barbara usanza ogni anno. Le MGF consistono infatti nella rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili, procedura che spesso causa la morte delle giovani per dissanguamento o per le infezioni.