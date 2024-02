La mobilità sostenibile incontra l'energia pulita sulle piste ciclabili "solari"

La mobilità green nei Paesi Bassi

La tecnologia alla base del 'miracolo'

Il multistrato di energia

– scrivono gli esperti di Wattway – .Estremamente fragili, queste celle sono avvolte da un substrato multistrato composto da resine e da polimeri, sufficientemente traslucidi da lasciar passare la luce del sole e abbastanza resistenti da sostenere la circolazione dei veicoli”.

Incentivare la mobilità sostenibile e, allo stesso tempo, produrre energia pulita : un sogno, direte voi. Nient’affatto. Lo stanno già facendo.Dove? Ma naturalmente nei, regno incontrastato delle due ruote, l’unico Paese al mondo dove, e dove l’estensione delle piste ciclabili (35.000 km) rappresenta il 25% della rete stradale complessiva (140.000 km).Naturale, visto che l'84% degli Olandesi (dati 2016) possiede una o più bici, mentre la distanza media coperta in bicicletta è di 2,5 km al giorno, ossia 900 km all'anno a persona. Non c’è da meravigliarsi, dunque, se proprio nella nazione nord europea siano state da poco inaugurate, in grado di produrre già nel primo anno 160 MWh/anno di energia rinnovabile, contribuendo a rifornire la rete olandese con elettricità fotovoltaica.Alla base del ‘miracolo’ c’è una tecnologia francese detta Wattway, sviluppata dall’azienda Colas, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per l’Energia Solare (INES), che consiste in, che possono essere applicate sul fondo di strade, piste ciclabili, parcheggi, senza necessità di eseguire opere ingenti di ingegneria civile, né occupare superfici agricole e paesaggi naturali. Ilera stato annunciato ad ottobre 2015 in occasione della COP 21. Da quel momento sono stati portati avanti una quarantina di siti pilota in Francia e all’estero. La tecnologia è stata poi ufficialmente commercializzata dal 2019 e ora mostra una potenza aumentata, da 119 Wc/m² a 148 Wc/m². Le due piste dei Paesi Bassi sono la prima realizzazione su larga scala basata su questa tecnologia."Ogni piastrella è composta da celle fotovoltaiche classiche che trasformano"A differenza di altri progetti di strade e piste ciclabili solari - proseguono - l’approccio adottato da Wattway è più semplice. La filiale Colas ha, in particolare, vigilato affinché l’attrezzatura utilizzata fosse la più semplice possibile per garantire la rapidità di esecuzione dei lavori di installazione. Inoltreper installare i pannelli fotovoltaici. Invece, questi sono stati progettati per essere posti direttamente sulla carreggiata o sulla pista ciclabile".