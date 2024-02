L'impresa di Valentina Poli, due mesi in barca a vela nell'Atlantico a caccia di microplastiche

Dall'idea di uno scrittore l'impresa ambientalista

"Un'esperienza totale per un problema globale"

Niente Whatsapp, niente tv, niente social network , ma una grande missione da compiere: quella di capire come le microplastiche stiano invadendo il nostro ambiente marino e quali caratteristiche abbiano., 31 anni di Castel d’Azzano (Verona) è la giovane ricercatrice ambientale che vivrà, per dare la caccia alle minuscole particelle prodotte dalla degradazione della plastica e disciolte nelle acque degli oceani. “A sail for the blue: research for oceans and microplastics” è un progetto dell’Università di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita – Centro del mare dell’Università di Genova.L’imbarcazione, lunga 17 metri, che è partita da Cape Canaveral in Florida, veleggerà a nord delle Bermuda facendo sosta due giorni alle Azzorre, poi le Colonne d'Ercole, Gibilterra, quindi il Mediterraneo, una fermata alla Baleari e l’arrivo al porto di Genova. L’obiettivo è quello di restituire una. Tutto nasce dall’idea di uno scrittore padovano,, skipper professionista, la cuiormai da una dozzina d’anni. Dopo il fermo dovuto alla pandemia decide di riportarla nel Mediterraneo e scrive una nota all’Università di Padova, informando l’ateneo del suo viaggio. Il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale raccoglie l’opportunità nell’intento di studiare le microplastiche, e la professoressa Maria Cristina Lavagnolo affida appunto a Valentina Poli il compito di effettuare la ricerca. Il tracciamento sarà fatto tutti i giorni, per mezz'ora. Poi a bordo saranno eseguite leper studiare i parametri chimico-fisici dell'oceano: temperatura, conducibilità, ph, ossigeno disciolto e clorofilla. Grazie a uno strumento dell’ Università di Genova verrà poi monitorato il Dna ambientale dell’oceano , attraverso l’analisi di zooplancton e fitoplancton delle aree in cui navigheremo.Per contribuire allaa bordo dell’imbarcazione sarà presente anche il, che compirà delle riprese quotidiane per un documentario sull’operato del team di ricerca. “Nella vita normale siamo mitragliati di cose da fare, in questo caso sarà tutto diverso. Sono molto emozionata. Siamo io, lo skipper Alfredo e altre tre persone, tutte esperte di navigazione. Non ho mai fatto un’esperienza del genere,”, dice Valentina. Che aggiunge: “Ci ho pensato molto prima di decidere di fare un’esperienza così totale. Il mio è un dottorato sulla dispersione delle plastiche e delle microplastiche nell'ambiente, in particolare in acqua, e quindi ho pensato fosse proprio l’esperienza giusta per la ricerca”. “È un progetto che ci sta molto a cuore. L’inquinamento dei mari è un problema globale emergenziale che riguarda tutti e tutte noi. Il nostro impegno deve essere quello di proteggere il pianeta che ci ospita per garantirgli un futuro” dice la rettrice dell’ateneo padovano, Daniela Mapelli.